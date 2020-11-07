陸10月出口年增11.4％ 19個月新高

大陸海關總署7日公布最新外貿數據，大陸10月出口年增率達11.4％，創下19個月來新高。但進口年增率卻從9月的雙位數增速回落至4.7％，遜於市場預期的9.5％。值得注意的是，2020年前十個月，大陸首次實現累計對美出口額增速轉正。

綜合陸媒報導，海關總署數據顯示，2020年10月大陸進出口總額為4,159.2億美元，年增8.4％。其中，出口為2,371.8億美元，年增11.4％；進口為1,787.4億美元，年增4.7％。貿易順差為584.4億美元，年增38.1％。

報導稱，大陸9月份剛以出口年增9.9％、進口年增13.2％的雙高表現，達到2020年的高峰。路透6日預估，大陸10月出口、進口增速分別為9.3％、9.5％。未料真正數據出爐，出口創下19個月來新高，但進口表現卻遠低預期。

分析認為，大陸防疫有成、率先復工，以及年底的聖誕購物旺季被視為拉高出口的主要動能。中國交通銀行金融研究中心高級研究院劉學智表示，10月出口動能強於預期，包括有復工復產優勢、防疫物資出口拉動等原因，預計年內出口都能保持快速增長。

但專家也指出，因各國疫情防控差別而導致大陸出口旺盛，可能讓大陸2021年出口數據會因為2020年高基期而難以維持高增長。德商銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，大陸疫情恢復較好的優勢是暫時性的，或許只能維持到2020年底。

市場並認為，受到全球大宗商品價格下滑、假期因素工作日減少等原因影響，大陸進口表現雖不如出口亮眼，但官方政策支持下進口後勢仍舊看好。目前大陸正如火如荼舉辦進博會，大陸國家主席習近平日前強調，堅持全面擴大開放，預計未來十年大陸累計進口額將達逾22兆美元，成為世界市場。

另一方面，2020年1～10月大陸出口總額為2.05兆美元，年增0.5％；進口為1.66兆美元，年減2.3％；進出口總額為3.71兆美元，年減0.8％。期間大陸對美國的出口額為3,538.50億美元，年增1.6％；進口額為1,039.04億美元，年增3.3％；進出口總額年增1.9％。這是大陸2020年以來首度對美累計出口額年增轉正。