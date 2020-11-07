去美化晶片難產 華為爆續命新攻勢連發

美中兩國角力，由貿易戰打到科技戰，美國更在九月中擴大制裁祭出禁令，令華為高端晶片面臨嚴重的「斷供」危機。儘管之前傳出華為擬在上海設立不使用美國技術的晶片廠，以確保在美國制裁下仍有晶片可用，但華為內部人士指出，「去美化」晶片短期國內難以造出來，但公司將以提升其他非手機業務比重來因應，並可能發展OLED顯示屏及手機周邊產品等的業務。

根據大陸《證券時報》報導，華為內部人士指出，Mate 40系列缺貨主要是供應鏈及產能，跟不上巨大的市場需求。因為今年以來，國內對華為手機需求非常火爆，尤其是Mate 40系列，後續產能及市場供應將會逐步上來。

不過，華為最新Mate 40系列缺貨，尤其在市場火爆的Pro+，後續仍會嚴重缺貨，與晶片問題不無關係，主要因其搭載首款5奈米麒麟9000 5G SoC晶片。

報導指出，對於華為未來之路，華為內部人士承認，確實這一兩年華為日子會比較苦一點，「去美化」晶片短期國內難以造出。而受制於晶片，手機業務發展將面臨下滑，但公司仍將繼續正常經營，比如加大IoT（物聯網）布局等，提升其他非手機業務比重。

事實上，在美國全力圍堵下，華為仍持續進行晶片供應自立計畫，華為高層曾透露，華為向晶片業務投入的資金已達200億美元。同時，華為也拓展其他非手機業務，例如智能汽車解決方案、手提電腦，並可能發展OLED顯示屏及手機周邊產品等的業務。

此外，根據之前《金融時報》報導，有消息人士指出，華為將在上海設立一座不使用美國技術的晶片廠，以確保華為就算在美國的制裁下，仍可獲得核心電信基礎設施業務方面所需的晶片。

這座工廠將由華為的合作夥伴，即「上海集成電路研發中心」（ICRD）營運，初期將先試產低階45奈米製程晶片，且華為希望明年底前能以28奈米製程生產晶片，此一動作將使華為有能力生產智慧電視等物聯網（IoT）裝置。

（中時新聞網 葉明芳）

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