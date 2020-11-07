佔全球30％!陸手遊廠商10月狂吸金21億美元

市場調研機構Sensor Tower近日發表最新數據顯示，2020年10月，大陸手遊發行商在全球App Store和Google Play的榜單中，有30個手遊廠商在當月全球吸金21億美元，月增9％，佔當期全球手遊收入30.5％。

新浪財經報導，在大陸App Store手遊收入榜中，騰訊包攬首三位，其中「王者榮耀」居首，「和平精英」排第二，排名第三的是10月16日才上市的「天涯明月刀」，其週預估收入近5,000萬美元，並帶動騰訊手遊10月收入月增14％，若只比較10月中下旬成績，其收入已經超越「和平精英」。

米哈遊旗下「原神」在9月發行後，首月吸金2.5億美元，成為同期全球收入最高的手遊，得益於「原神」卓越的市場表現，米哈遊10月收入較上個月暴增567％，並一舉奪得全球發行商收入榜第二名。

值得注意的是，若按照米哈遊所披露的數據，「原神」製作成本為1億美元，在該款產品受消費者熱情追捧下，僅僅不到1個月的時間，該公司便回收了製作成本。

今年9月23日，莉莉絲「萬國覺醒」開啟公測。在大陸手遊玩家的追捧下，該遊戲全球月收入首次超越1億美元，創歷史新高。其中，來自大陸App Store的收入占47％，來自海外App Store和Google Play的收入占53％。

此外，入圍全球收入Top100的大陸手遊發行商包括江娛互動、嗶哩嗶哩、青瓷遊戲、樂易網路和Tap4Fun共35家廠商，占全球Top100發行商收入的38.5％。