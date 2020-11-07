陸遊戲廠商米哈遊「原神」 奪下雙榜榜首

數據研調機構AppAnnie近日發表最新研究報告指出，10月榜單中，大陸遊戲公司米哈遊憑藉爆紅的手遊「原神」，超越騰訊公司旗下多款手遊產品，奪下海外收入、應用程式雙榜榜首。

新浪財經報導，得益於「原神」在美國、日本和中國市場的收入表現，米哈遊在10月的排名躍升了20名，並登上全球手遊最賺錢的公司。

「原神」這款手遊不僅是10月遊戲類收入最高的應用程式，其下載量也達到第二名，截至11月1日，「原神」的全球下載量已經將近3,700萬次，主要來自美國、巴西和韓國等市場。在「原神」風靡全球的影響下，騰訊的「絕地求生」首度失去跌落榜首。

米哈遊是由3名上海交通大學「80後」研究生在2012年所創辦，並以製作「崩壞」系列手遊為人所知。該公司在2017年3月曾向上交所提交IPO申請，但由於公司收入來源對單一產品的過度依賴，業績風險過高，最終在2020年9月主動撤銷IPO申請。

在「原神」推出之前，米哈遊的主要營收來自於手遊「崩壞」系列。據當時米哈遊提交的招股書內容顯示，該公司的手遊「崩壞3」營收由2016年的人民幣（下同）1.5億元增長到2017年的10億元。

2017年上半年，「崩壞3」收入佔到米哈遊主營業務收入的比重達到84.41％，成為米哈遊收入來源的主要支柱。由於公司收入來源過度依賴單一產品，在經歷了3年的審查期後，最終上市之路夢碎。

不過，隨著「原神」在9月推出後，市場再度關注這家公司。據市場研究機構Sensor Tower數據顯示，該手遊上市以來近一個月的時間，在全球市場已吸金2.45億美元，其中，大陸市場收入就超過8,200萬美元，從騰訊多款手遊手中奪下全球收入最高手遊的寶座。隨著「原神」的成功，米哈遊會否重啟上市計畫也成為市場關注焦點。

不過，自宣傳到遊戲正式上線，「原神」因其系統、畫風與日本任天堂旗下的Switch遊戲「薩爾達傳說曠野之息」相當相似，而被外界抨擊抄襲作品而飽受爭議。