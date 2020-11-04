螞蟻重新上市 恐等半年

螞蟻集團「A+H股」上市暫緩，引起全球投資者震撼。最新消息指出，螞蟻集團連夜召開高層緊急會議，保守估計要重新上市的時間，恐怕得推遲約半年。而此次螞蟻IPO在市場募集的資金，將會退還給包括戰略投資者與透過支付寶進行投資的散戶。未來螞蟻重新申請上市時，投資需要重新申購。

螞蟻集團4日也在港交所公告，香港公開發售的申請股款，連同經紀佣金、香港證監會交易徵費及聯交所交易費，將不計利息分兩批退回。

綜合外媒報導，做為全球最大獨角獸企業，螞蟻上市募資額高達350億美元，被視為2020年全球資本市場的壓軸大戲。但2日晚間大陸四大金融監管機構約談馬雲等螞蟻高層後，事態急轉直下。報導並援引螞蟻集團內部人士透露，螞蟻集團執行董事長井賢棟在暫緩上市發布的3日晚間，召集內部資深專家、總監等高階主管召開緊急會議，井賢棟提出內部要齊心協力度過當前最困難時刻。

值得注意的是，井賢棟表示，此次螞蟻IPO在市場募集的資金，將會退還給包括戰略投資者與透過支付寶進行投資的散戶，未來重新申請上市時，投資須要重新申購。相同地，螞蟻在香港公開發售的申請股款，連同經紀佣金、香港證監會交易徵費及聯交所交易費，將不計利息分兩批退回。

螞蟻暫停上市，阿里巴巴股價與馬雲財富首當其衝。在確認螞蟻上市觸礁的消息後，阿里巴巴美股3日收跌8.13％至285.57美元，為2015年1月以來單日最大跌幅。阿里港股4日開盤狂瀉9.3％，收跌7.54％至277.2港元。而原本在這次螞蟻上市後，馬雲財富可望超越「股神」巴菲特，並一躍成為亞洲首富。但隨著阿里股價重挫，馬雲財富一夕蒸發近30億美元至581億美元，也讓其全球富豪的排名從第6位急降到第18位。

另一方面，連日來聲討馬雲與螞蟻集團的大陸官媒，4日砲火雖未停歇，但口氣與力道已稍見緩和。新華社提出「話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意」的15字箴言警告馬雲。人民日報則強調，金融安全是國家安全的重要組成部份，特別是防止發生系統性金融風險，為金融工作的根本性任務。