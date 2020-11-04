陸官媒15字狠批 再配圖「馬型雲朵」暗諷

全球最大IPO螞蟻集團，原定5日大陸和香港同步上市，但因馬雲日前砲轟大陸金融監管制度後再約談，螞蟻A股及H股上市計畫也突然喊停，消息傳出震驚市場。陸官媒新華社3日更刊登一篇《話不可隨口，事不可隨心，人不可隨意》15字為題的文章，再搭配「馬型雲朵」，外界聯想跟馬雲在金融峰會脫稿開砲有關。

10月24日，馬雲在一場峰會拋出新舊金融論調，引發各界熱議，他砲轟舊有銀行是當鋪思想，嘲諷《巴塞爾協議》像是「一個老年人俱樂部」、扼殺創新，還直言，「我們現在管的能力很強，監的能力不夠，好的創新不怕監管，但是怕用昨天的方式去監管，我們不能用管理火車站的辦法來管機場，不能用昨天的辦法來管未來。」

馬雲一邊享受著科技股高估值的紅利，一邊在公開挑戰舊有金融體系的權威，讓當局忍不住，終於出手修理。

11月2日，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行監管約談。11月3日晚間，上海證券交易所發布消息稱，暫緩螞蟻科技集團科創板上市的決定。

新華社昨3日刊登《話不可隨口，事不可隨心，人不可隨意》為題的文章，並搭配「馬型雲朵」，內文句句含沙射影、畫裡藏話，外界聯想指向馬雲。

這篇由新華社主播吳煒玲撰文，寫道：「人不可隨心所欲」從說話、做人和活著進行論述，形散而神不散。

文章提到，「提高情商最簡單的方法是什麼？不亂說話就可以了。說話過腦子，不放縱自己的語言，才是一個人高情商的表現。你可以有不同的見解，但沒有扔石頭的權力。」

她說，「人哪能隨心所欲地活著，所有的自由都是相對和需要付出代價的。毀掉一個人的最快方式，就是讓他隨心所欲地生活。任何事情背後都有代價，如果沒有資本，就不要隨心所欲。」

文章最後寫道：「做人有分寸，做事有底線。」究意是指誰呢？直覺是針對某位特定人士，網友也留言「什麼事也需穩妥而來，急躁會出事的。也就是欲速而不達。」

（中時 吳美觀）

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