陸晶片熱狂燒 上4個月培訓班年薪130萬起跳

華為被美國切斷晶片供應鏈，大陸為突破困境興起「造芯熱」(註：芯片即晶片)，除地方政府盲目投資造成半導體廠爛尾潮、其他產業瘋狂跨界投入外，培訓班也搶破頭，特別是門檻相對較低驗證、封測培訓班產業都湧現10倍報名人潮，甚至有機構打出4個月從小白(對某領域完全無知者)到年薪30萬人民幣(約130萬台幣)起跳廣告，還保證半年沒找到工作退錢。

培訓驗證領域的路科驗證創始人路桑說，今年報名人數出乎意料，2年前首次開班是30學員，培訓班每年春、秋2期，直到去年秋季班為止維持每期增加20至30人，但今年春季班有160人報名，而且開班後還出現插班生。他預計秋季班至少會有300人。

專做封裝測試的IC測試網2014年每期學員數穩定在10人，但去年他們共教120人，是2015至18年4年間總學員數3倍。最大培訓機構E課網創辦人賴琳暉也表示，除前進高中演講時也可感受到半導體業在學生之間人氣，該網深度學員人數今年相較去年增幅也達30%。

路科驗證統計，該機構今年學員有約30%是非科班生，最大誘惑就是高薪。今年秋季招聘，在出價較高的半導體公司，年薪30萬人民幣只是起步價，應屆畢業生拿到40萬或50萬也大有人在。在人均月薪不到1萬人民幣的二線城市，半導體產業月薪也開到約人均月薪1.7倍。

但這些機構的講師參差不齊，1名學員指出，其中幾門課能感受到老師是第1次授課，相較其他課程幾乎都聽不懂，新手老師講得太淺顯導致很容易區分，他還表示注意到隔壁班班主任只有25歲，連是否研究生畢業都讓人懷疑。

這些培訓班也同意學員的這些觀察，因為學員人數增加太快，師資擴充跟不上，要找全職資深工程師來兼課付不起薪水，也不太容易找到有兼職意願者。另個問題是，拿到證照的機率和之後獲得薪水其實還是要看個人，路科表示每期學員只會有6成能結業，E課網也告訴學生，薪資可能不如想像高。

陸媒指出，不少公司在朝聘時，對這些培訓生好感還是不如科班高，因為面試官會發現雷同度高的簡歷，深入詢問後也很容易發現培訓生專業度並不深入，而就職後這些培訓生最令人擔心的就是解決問題的能力。

據2019-20年度《中國集成電路產業人才白皮書》估計，到2022年半導體人才缺口約達20萬人，而大陸首間半導體專科高等學府、南京集成電路大學10月22日才揭牌，可預期民間半導體相關產業培訓班熱度應該還會再持續一段時間。

(中時新聞網 王毓健)

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