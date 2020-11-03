馬雲惹禍？螞蟻慘遭暫緩上市

全球最大IPO、原定5日大陸和香港同步上市的螞蟻集團，在大陸四大金融監管機構2日約談馬雲等螞蟻高層後，上交所3日晚間突然宣布暫緩螞蟻集團在科創板上市，稍後螞蟻也在港交所公告暫緩H股上市。

螞蟻集團上交所上市觸礁，阿里巴巴股價旋即受累，阿里巴巴美股3日開盤後重挫近10％至281美元。

作為全球最大獨角獸螞蟻集團，此次「A＋H」股IPO，公開售股時凍資1.3兆港元，成為最新「凍資王」。在A股更受到散戶熱烈追捧，申購凍資超過人民幣19兆元。原本如順利在陸港兩地IPO，募資將近350億美元，一舉打破沙特阿美在2019年以294億美元募資額所創下的全球最大IPO記錄。

但螞蟻暫緩上市，一紙公告讓萬千股民憂心忡忡，如今還要倒虧利息錢。

據新浪港股估算，螞蟻在港股推遲上市，155萬股民1.3兆港元的凍資將使股民虧損嚴重，因為香港孖展（以抵押買賣證券）利息一般是不退的，按香港輝立證券2.98％的孖展利息計算，此次155萬股民將虧損4.24億港元利息。

值得注意的是，參與認購的國壽，原本搶到最大認購額度，以每股80港幣，拿下近983.5萬股，總價近7.95億港元（約合新台幣29.3億元），富邦人壽則取得18.8萬股，約新台幣5,600萬元的認購額度。在螞蟻暫緩掛牌，國壽表示，認購金額仍未匯出，並不會有任何投資影響，未來仍要看螞蟻的上市進度，才能知道此投資案的後續發展。

從崛起到惹火上身，外界認定與集團實際控制人馬雲10月24日在第二屆外灘金融峰會的演講，尖銳批評大陸金融監管問題有關。外界更解讀，中國人民銀行、銀保監會、證監會、國家外匯管理局2日晚間約談螞蟻集團高層，也是針對馬雲一席話而來。

上交所在3日公告指出，螞蟻集團原申請於5日在科創板上市。近日，發生馬雲和螞蟻董事長井賢棟等人被有關部門聯合進行監管約談，螞蟻也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。而該重大事項可能導致該集團不符合發行上市條件，或者資訊披露要求。上交所公告顯示，根據規定並徵詢保薦機構的意見後，決定暫緩螞蟻集團上市。上交所將和螞蟻及其保薦人保持溝通。在上交所公告後一小時之內，螞蟻集團在港交所也暫緩上市。

阿里巴巴發言人3日晚間表示，阿里會和螞蟻集團一起，積極的配合和擁抱監管，投行圈人士分析，如果有公司在上市期間被監管約談，屬於會後重大事項，應被要求補充（資訊）披露。補充披露後可以再上市。

另有分析指，螞蟻集團在暫緩上市後，需要重新調整上市板塊的業務內容以及重新估值。