經濟好轉 陸槓桿率趨穩

大陸國家金融與發展實驗室國家資產負債表研究中心最新公布的「宏觀槓桿率季度報告」顯示，2020年第三季槓桿率增幅較前兩季有所放緩，顯示大陸經濟正強勁復甦。但報告也建議仍須加強宏觀審慎管理，尤須嚴控信貸流向低效甚至僵屍企業造成的槓桿率錯配，並降低金融體系的資金空轉。

報告指出，大陸第三季槓桿率攀升3.7個百分點，相比第一季增加13.9個百分點和第二季增加7.1個百分點，增幅明顯回落。截至前三季，大陸宏觀槓桿率增幅達24.7個百分點，由2019年底的245.4％上升到270.1％。

報告指出，相較於往年，2020年宏觀槓桿率快速攀升的主因，來自疫情衝擊經濟活動有所停滯，大量新增債務再次流入到存量資產的交易市場，或是用於借新還舊等。

第三季槓桿率增幅之所以放緩，則是出於經濟的強勁復甦。報告認為，宏觀槓桿率階段性快速攀升的進程基本結束，第四季槓桿率將趨於穩定。2021年宏觀經濟復甦動力將更為強勁，槓桿率增速將繼續趨緩。

從槓桿結構分析，第一季企業槓桿高達七成，政府槓桿約為16％，居民槓桿僅占了14％。不過第二季開始，企業槓桿占比有所下降，政府及居民槓桿出現上升。到了第三季，政府槓桿的占比更攀升到65％，反觀企業槓桿部門不升反降。

報告特別強調，為糾正槓桿率造成錯配，必須加強宏觀審慎管理，也就是減少信貸流向低效企業甚至是僵屍企業。同時需嚴控信貸資金違規流入房地產、股票和債券的二級交易市場，降低信貸與實體經濟間的不匹配。

報告並稱，長期而言則需大力推進供給側結構性改革。一方面，轉變經濟發展方式，告別信貸驅動增長模式；另一方面，金融業回歸支援實體經濟的本質，規範資本市場並堅持房住不炒，降低金融體系的資金空轉。