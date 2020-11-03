螞蟻集團公告 暫緩H股上市

繼上交所後，螞蟻集團3日宣布，暫緩H股上市。

螞蟻科技集團股份有限公司宣布，其今天接獲中國相關監管機構的通知，由於本公司實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得本公司不符合相關發行上市條件，或者資訊披露要求，因此決定暫緩本公司的A股於科創板上市。

因此，同時進行的H股于香港聯合交易所有限公司主版上市亦將暫緩。本公司將儘快公布有關暫緩H股上市及退回申請股款的進一步詳情。

圖／截自螞蟻集團港交所公告

螞蟻暫緩H股上市 國壽：錢還未匯出不受影響

螞蟻集團宣布暫緩H股上市，國內壽險業搶到最大認購額度的國泰人壽3日晚間表示，認購金額仍未匯出，完全不受此事件影響，也不會有損失，目前情況未明，未來仍要看螞蟻掛牌的進度及價格是否重新議定。

全球最大上市規模的螞蟻上市案，國內壽險業原本有三家公司公告認購，即國壽、富邦人壽及中國人壽，最後是國壽搶到最大認購額度，以每股80港幣，拿下近983.5萬股，總價近7.95億港元（約合新台幣29.3億元），富邦人壽則取得18.8萬股，約新台幣5,600萬元的認購額度。

目前螞蟻暫緩掛牌，國壽方面表示，認購金額仍未匯出，並不會有任何投資影響，未來仍要看螞蟻的上市進度，才能知道此投資的後續發展。

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