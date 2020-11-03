劍指螞蟻集團？陸銀保監會：用壟斷收高費用

螞蟻集團A+H股即將上市，該集團實際控制人馬雲卻在2日遭約談引發市場關注。當天深夜，大陸銀保監會消費者權益保護局局長郭武平發文指出，金融科技公司利用寡頭壟斷地位，收取過高費用，增加了金融消費者成本。文中雖未提及螞蟻集團，但敏感時刻仍引發外界聯想。

郭武平2日晚間11時於中國經濟網發表題為「全方位多層次保護金融消費者權益」文章。文中提到，金融科技公司侵害消費者權益的亂象值得高度關注。金融機構與科技公司合作中，資金大部分來源於金融機構，但是金融科技公司利用寡頭壟斷地位，收取過高費用，增加了金融消費者成本。

郭武平認為，金融服務供給主體，無論是持牌金融機構，還是新興金融科技公司，都必須保護好金融消費者權益。新興金融科技公司和持牌金融機構一樣，其客戶都屬於金融消費者。

郭武平表示，對於不同市場主體合作中發生的侵害消費者權益問題，監管部門在查處持牌金融機構的同時，對相關金融科技公司也要開展延伸調查。針對寡頭壟斷行為，要就相關公司是否存在濫用市場支配地位等情況，組織開展消費者問卷調查。加強反壟斷和反不正當競爭執法司法，防止贏者通吃，「店大欺客」，侵害消費者自主選擇權和公平交易權。

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