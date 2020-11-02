苦日子來了！謝金河這樣解析華為

華為在美國切斷晶片供應鏈後，上周末傳華為打算開設完全不使用美國技術的晶片廠，財信傳媒董事長謝金河今(2日)早在臉書發文，指出以華為創辦人任正非的睿智，可以好好看未來這一局，但也指出，半導體卡在設備難度升高很多，另從京信通信、中國鐵塔股價大跌可看出其在5G進展也變慢，「華為的逆襲沒有那麼順遂！」

謝金河認為，美中角力從貿易戰打到科技戰，這當中對華為的制裁可說是重中之重。他轉述任正非在上海交大及復旦的大學論壇談話，並指出在重要時刻，任正非都會跳出來，而且講話說理清楚，別人一聽就懂。例如，美中貿易戰開打，任正非就在公司內部表示，華為的苦日子來了！

接著謝金河又轉述任正非前天在微信上發言，說華為今天遇到的困難，是設計的先進芯片，國內的基礎工業還造不出來，華為不可能又做產品，又去製造芯片，任正非認為要改變基礎教育，他說如果允許差別化教育，就會姹紫嫣紅。

任正非也強調中國必須嚴格落實知識產權，科技原創力才能提升。任正非說，如果把英國工業革命當成指數100，那麼美國是150，中國是70，中國差的30是原創！

謝金河在結語寫到：「以任正非的睿智，可以好好看未來這一局，不過，半導體卡在設備，難度會升高很多。這兩年華為的5G進展也變慢了。最近提供5G小型基地台設備的京信通信，中國鐵塔股價都大跌，看起來華為的逆襲沒有那麼順遂！」

（ 中時新聞網 王毓健）