陸力推股票上市全面註冊制

大陸全面實行股票發行註冊制正快馬加鞭！大陸國務院副總理、國務院金融穩定發展委員會（金融委）主任劉鶴近日表示，為增強資本市場樞紐功能，將全面實行股票發行註冊制，建立常態化退市機制，提高直接融資比重，進一步推進金融雙向開放。



金融委為大陸金融監管的頂層機構，新華社報導，劉鶴於10月31日主持召開金融委專題會議，並在會上針對下一階段的金融政策做出多項批示。在資本市場建設方面，劉鶴表示要全面實行註冊制，提高企業直接融資比重。



在金融創新部分，要提升金融科技水準，鼓勵創新之餘要加強監管，提高金融監管透明度，對各類違法違規的金融亂象「零容忍」，守住不發生系統性金融風險的底線。



劉鶴提出的多項政策中，外界尤為關注註冊制全面上路的進展。所謂註冊制，也就是證監會只對擬上市企業進行形式審查，和先前的核准制相比，等於降低上市門檻，有利於更多企業透過上市籌資。



新浪財經報導，武漢科技大學金融證券研究所所長董登新認為，A股全面推行註冊制可能還需要兩年以上。但註冊制無疑將降低企業上市難度，對於券商概念股為一大利多。



2020年以來，大陸註冊制進展飛快。4月份提出相關方案後，8月底創業板首批註冊制企業正式上市。值得注意的是，10月初國務院才公布「提高上市公司品質的意見」，明確將全面推行、分步實施註冊制。緊接著10月30日，證監會主席易會滿表示，「要以註冊制和退市制度改革為抓手」，隔一日劉鶴再於金融委會議上提出註冊制。可見註冊制已成為下一階段大陸資本市場開放的第一要務。



事實上，註冊制8月份在創業板試行以來，已顯著炒熱A股IPO熱度。證監會數據顯示，截至10月16日，申請在A股主板IPO的排隊企業多達138家，創業板的排隊企業更高達146家，上市氣氛相當火爆。



Wind數據顯示，2020年截至9月底，A股IPO募資額已達人民幣（下同）3,557億元，超過2019年全年的2,533億元，創近10年新高；另，前三季A股IPO企業已達295家，亦超越2019年全年的201家，也可望創下10年新高。值得注意的是，11月5日阿里巴巴旗下的螞蟻集團即將在上海科創板和港交所「A＋H」同步上市，料將炒熱新一波上市熱潮。