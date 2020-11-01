傳華為將設「無美技術」晶片廠

美中兩國角力，由貿易戰打到科技戰，美國更在九月中擴大制裁 ，祭出華為禁令，令華為高端晶片面臨嚴重的「斷供」危機。英媒便指出，有消息人士表示，華為將在上海設立一座不使用美國技術的晶片廠，以確保華為就算在美國的制裁下，仍可獲得核心電信基礎設施業務方面所需的晶片。

根據《金融時報》報導，有消息人士透露，這座工廠將由華為的合作夥伴，即「上海集成電路研發中心」（ICRD）營運。上海集成電路研發中心是大陸政府支持組建、產學研合作的國家級集成電路研發中心。

對此，有專家表示，這座工廠將可協助在缺乏晶片製造經驗的華為，開創一條可以長期生存的道路，未來可望成為華為的半導體供貨新來源。

不過，也有半導體產業的高層不認同。他認為，在這項計畫中的新生產線，將不會對華為的智慧型手機業務有所幫助，因為智慧型手機所需的晶片組，必須在更先進的技術節點上生產。但這座工廠如果成功的話，將可成為華為基礎設施業務通向未來可持續下去的一座橋樑。

然而，在此之前，華為禁令生效的前一天，華為合作夥伴曾對外表示，針對晶片斷供，華為沒有B方案，主要還是尋求國產替代方案。可見抓緊自研晶片技術研發，推動「去美化」早已是華為未來的方向。

文章來源：FT

（中時新聞網 葉明芳）