新能源車產業鏈 Q3逆轉勝

在官方政策和市場需求升溫帶動下，大陸新能源車產銷與業績終於在2020年第三季揮別上半年的淒風苦雨。截至10月30日，51家已披露第三季財報的A股新能源汽車產業鏈上市公司，有38家在第三季的淨利獲得改善。

東方財富網31日報導，中汽協資料顯示，9月大陸新能源汽車產銷量大幅增長，分別為13.6萬輛和13.8萬輛，年增達48.0％和67.7％。截至9月底，新能源汽車產銷累計分別達73.8萬輛和73.4萬輛。以此計算，第三季的產銷量占比超過四成，全年產銷量突破百萬輛幾成定局。

這讓A股新能源汽車產業鏈上市公司業績持續改善。截至10月30日，51家已披露第三季財報的新能源汽車產業鏈上市公司，就有24家獲利。對照半年報數據，更有38家在第三季的淨利獲得改善。

例如，比亞迪前三季營收為人民幣（下同）1,050.23億元，年增11.94％；淨利34.14億元，年增116.83％。第三季貢獻淨利17.51億元，年增高達1,362.66％。

電池霸主寧德時代則在第三季達成營收、淨利的年內首次雙增長。該公司第三季營收和淨利分別為127億元和14.2億元，年增為0.8％和4.24％。前三季公司營收年減4.06％，淨利年減3.10％。

分析人士指出，新能源車產業鏈能在第三季「逆轉勝」，除了上半年因疫情受壓的市場需求爆發之外，大陸政府頻頻推出利多政策扶持也是關鍵因素。

譬如4月份，大陸工信部推出關於新能源汽車財政補貼政策的文件，不僅確定年內補貼不會退出，且將延長至2022年，令業者信心大振。加上各地方政府也陸續推出配套政策，諸如上海即將實施的「限行新政」，甚至引發當地新能源汽車的搶購熱潮。

值得關注的是，做為大陸新能源汽車行業未來15年發展的綱領性文件，備受行業和市場關注的「新能源汽車產業發展規畫（2021-2035）」，傳出將在11月2日公布，未來可望進一步提升民眾購車意願。