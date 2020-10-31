周杰倫投資陸KTV碰釘子 播自己歌曲涉侵權

「周董」周杰倫貴為亞洲天王，去年有媒體算他靠巡演和其他投資，年收入高達6億多台幣。昨(30日)大陸媒體報導，周杰倫投資的KTV西安真愛范特西餐飲娛樂有限公司，因在點歌系統內使用了〈分手快樂〉、〈可惜不是你〉，甚至是周杰倫自己的歌曲〈彩虹〉等，被中國音像著作權集體管理協會提告，一審判賠9100元人民幣，約4萬多元台幣。

據《搜狐娛樂》報導，由周杰倫和西安真愛服務事業股份有限公司共同持股，擁有股份比例為15%和85%的西安真愛范特西餐飲娛樂有限公司，被中國音像著作權集體管理協會以侵權、未支付使用費而營利為由提告，其點歌系統內有313首音樂作品都被點名未經許可使用。

據知，侵權歌曲包括〈分手快樂〉、〈可惜不是你〉、〈寧夏〉、〈你知道我在等你嗎〉、〈最浪漫的事〉、〈對面的女孩看過來〉、〈愛我別走〉、〈你怎麼捨得我難過〉、〈明天我要嫁給你〉等經典歌曲，其中也有周杰倫的作品〈彩虹〉。

一審民事判決書表示，認定KTV有侵權行為，必須立刻停止播放，並從其營業場所的點歌系統刪除作品，此外判決生效後十日，KTV需賠償原告中國音像著作權集體管理協會損失（含為製止侵權行為所支出的合理費用）9100元人民幣。對此，網友大多傻眼表示：「在自家店播放自己的歌居然還侵權」、「各種協會，平時沒見起什麼作用，一到收錢就出來了」、「真不知道這個協會是幹啥的」，而周杰倫方面暫未回應。

（中時新聞網 蔡曉婷）

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