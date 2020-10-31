陸31省市前3季GDP出爐 繁華大城仍負成長

大陸前3季累計GDP(國內生產總值)增速已經由負轉正，各省市前3季數據本周全數出爐，31省市僅剩5個同比尚未轉正，除了受疫情創傷最深湖北省負成長10.4%外，其餘4處負成長幅度都已降至2%以下，但令人訝異的是，經濟中心上海市也仍在負成長區域。此外，穩居前２的廣東省、江蘇省與去年同期相比總額差距縮小達1200億，也顯著受疫情影響。

上海市前3季累計GDP為2兆7301.99億人民幣，排名第11，增速是-0.3%，是尚未轉正省市中最接近回到正成長區域。除上海、湖北外，其餘未轉正省市都在北方，分別是遼寧省、黑龍江省、內蒙古自治區，在-1.1%至-1.9%間。

綜合陸媒分析，上海仍未轉正與粵、蘇差距縮小原因仍在於疫情，因為滬、粵都是外貿與第三產業為主，會受國外經濟復甦速度和消費活力影響，而包括江蘇在內多數省市都是第二產業為主，率先受惠於復工。

排名第3至6名也沒變化，分別是山東省、浙江省、河南省、四川省。最早爆出疫情的湖北在去年底是第7，但前2季驚人衰退一度跌到第10，但第3季把衰退幅度由19.3%縮減至10.4%，已可看出明顯復甦態勢，排名上也超越安徽省，升上第9。

增速前3名都是西部省市，西藏自治區同比成長6.3%，速度幾乎是第2名、成長3.2%貴州省2倍，不過總量1308.32億人民幣仍然墊底，約僅首位廣東省1/60。甘肅省與雲南省、湖南省、重慶市、寧夏自治區、江西省、江蘇省均有2.5%以上成長，甘肅2.8%微幅領先。西南、西北省分快速成長與東北恰成對比，東北3省只有吉林實現正成長。

（中時新聞網 王毓健）