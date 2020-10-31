香港製造改中國製造 港：啟動爭端解決程序

大陸官媒新華社31日報導，香港特區政府30日根據世界貿易組織爭端解決機制，正式啟動程序，要求處理美國海關及邊境保衛局於8月11日公布有關香港貨品產地來源標記「香港製造」必須改為「中國製造」的新規定。

報導稱，香港特區駐世貿常設代表已於30日向美國駐世貿常設代表發出通知，根據世貿爭端解決機制，就美方新規定要求與美方進行磋商。香港特區政府商務及經濟發展局局長邱騰華已去信美國貿易代表，通知美方香港特區已根據世貿機制正式向美方採取行動。

據表示，美方8月11日公布要求香港製造的商品出口至美國時，其原產地標注從「香港」改成「中國」。由於香港特區在「一國兩制」下享有單獨關稅區地位，同時是世界貿易組織成員，在現行國際貿易規則下，產自香港並出口到美國的商品，其原產地標注為「香港」。

報導指，邱騰華說，美國單方面、不負責任地試圖削弱香港的單獨關稅區地位，做法極不合理，也混淆市場，破壞以規則為本的多邊貿易制度。

根據世貿的《關於爭端解決規則與程序的諒解》，美方須在10日內就香港提出進行磋商的要求作出回應，並在30日內與香港進行磋商。如雙方未能在60日內透過磋商解決爭端，香港特區政府有權採取進一步行動，要求在世貿爭端解決機構下設立專家組，審議爭端。

邱騰華重申，香港的獨特地位一直得到國際社會的廣泛認同和尊重，所享有的經貿地位跟其他世貿成員一樣。在香港產品上標以「香港製造」的標記，多年來獲國際接納，這既符合香港的單獨關稅區地位和世貿規定，也為消費者提供清晰正確的產地來源資訊。

報導稱，香港特區政府於9月16日正式向美國政府提出交涉，強烈反對美方的新規定，並要求美方立即撤回有關規定。然而，過去6個星期，美方對香港特區政府的要求並沒有作出任何實質的回應。

（中時 李文輝）

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