供不應求！陸中高端人才平均年薪逾人幣20萬

大陸求職網獵聘近日公布「2020三季度中高端人才就業大數據報告」顯示，第三季中高端群體就業持續回暖，9月已恢復至上年同期水準。薪資方面，期內整體中高端人才平均年薪人民幣（下同）24.48萬元，其中北、上、深、廣、杭州平均年薪均超過20萬元。

中新網報導，該報告顯示，全行業中高端人才緊缺指數TSI從2020年3月最低點的0.72上升到2020年9月的1.12，顯示中高端人才從供大於求到供不應求。9月份全行業TSI已恢復至上年同期水平，表明中高端群體的就業呈回暖趨勢。

薪資方面，第三季整體中高端人才平均年薪24.48萬元，期望平均年薪27.37萬元。從城市看，北京中高端人才實際平均年薪最高，為28.21萬元，上海排第二，平均年薪為26.81萬元，深圳和廣州分居三、四，分別為26.3萬元、23.29萬元，杭州位居第五，為21.91萬元。

報告指出，杭州近年來發展強勁，出現一批引領行業的知名企業，因此吸引大批的中高端人才，薪資領先新一線城市。此外，南京以20.41萬元的平均年薪位居第六。除上述六個城市，其他城市的中高端人才實際平均年薪均在20萬元以下。

至於最需要人才的行業，報告顯示，第三季互聯網行業新發職位占比在各大行業中排名第一，達25.99％。房地產、消費品、製藥醫療在各大行業中排二至四名，新發職位占比分別為14.05％、11.02％、10.82％。

雖然互聯網最渴求人才，但平均薪資最高的行業是金融業，為25.59萬元，是唯一一個平均年薪超過25萬元的行業。互聯網行業人才實際平均年薪位居第二，為24.5萬元。房地產排名第三，中高端人才實際平均年薪為22.5萬元。

此外，電子通訊、製藥醫療、消費品、能源化工、服務外包五大行業的實際平均年薪均超過20萬元。

報告還調查重點城市中高端人才跳槽意願，其中，上海職場人跳槽意願指數最高，為16.42，北京位居第二，為15.48，蘇州排第三，為15.05，深圳和寧波分居四、五，分別為14.57、14.37。報告指出，蘇州經濟發達，2020上半年GDP為大陸第六，在這次疫情中受影響較小，經濟恢復較快，因此當地中高端人才對就業市場和自己均有信心，跳槽慾望強烈。

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