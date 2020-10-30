瑞銀：三因素 支持人民幣進一步上漲

人民幣近期漲勢凶猛，中國人民銀行雖採取多重措施避免人民幣升值過快，但投行瑞銀認為，中國經濟穩定、經常帳戶盈餘成長及資金持續流入三大因素，將支持人民幣在短期內進一步上漲。

2020年人民幣走勢先蹲後跳，受港版國安法影響，在岸價於5月底一度貶至7.16元，但隨著中國經濟成長趨穩，人民幣持續走升，30日晚間8時報6.866，從5月底至30日升幅約4.1％。人行在12日下調遠期外匯風險準備金率後，月底又調整人民幣中間價報價模型，並移出逆週期因數，以阻止人民幣升勢過快。

新浪財經報導，瑞銀全球財富管理部門大宗商品和亞太區外匯主管施德銘（Dominic Schnider）指出，瑞銀將人民幣的短期目標價設定在6.6，並認為有三個因素可能推動人民幣走強：經濟增長、國際收支和資金流入。

施德銘表示，中國經濟正以超過西方國家的速度增長，第三季GDP年增長4.9％，顯示中國經濟正再度升溫。相比之下，美國和歐洲的其他經濟體預計要到2021上半年才能恢復增長。

施德銘指出，美國和歐洲經濟月增率雖已實現正成長，但它們仍遠遠落後中國，這有利於中國的外國直接投資流入和風險資產，如股市和人民幣。國際收支方面，施德銘說，預計2020年中國的經常帳戶盈餘可能增至佔GDP的2.8％，較2019年的1％大幅上升。

在資金流入方面，施德銘說，這一問題有兩個角度。第一，中國政府債券被納入全球債券基準，預計將在未來12至18個月內「觸發」1,000億至1,500億美元的資金流入。

其次，與美國相比，中國有一個「穩健的收益率利差」，即使經波動率調整後，人民幣的收益率利差也很有吸引力。施德銘說，G10國家中目前沒有一個國家的債券收益率像中國這樣具有吸引力，因此流入中國的資金將保持強勁，從而推動人民幣走強。