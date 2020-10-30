凍資、認購破紀錄 螞蟻成港股雙料新股王

市場消息透露，螞蟻集團陸港兩地「A+H股」上市案，在香港市場最終打破了港股史上兩個IPO紀錄，成為雙料新股王。螞蟻公開發售有近155萬人認購，打破2006年97萬人認購中國工商銀行的紀錄，成為香港IPO史上最多人認購的新股。

香港信報30日報導，市場消息人士表示，螞蟻凍資超過1.3兆港元，輕易打破先前農夫山泉凍資6,709億港元的紀錄，成為香港「凍資王」。平均每人斥資近85萬港元認購，公開發售超購近390倍。

螞蟻H股每股80港元，發行約16.7億股，其中香港公開發售4,176.8萬股，占發行總股數2.5％，其餘為國際配售，集資1,336億港元。根據港交所機制，香港公開發售部分取得超額認購20倍或以上，將啟動回撥機制，公開發售占比由2.5％增至10％。

另一方面，螞蟻A股同樣發行16.7億股，每股定價人民幣68.8元，集資額為人民幣1,149億元。螞蟻將於11月5日陸港兩地同步掛牌。

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