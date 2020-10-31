就業率逾95%！陸頂大畢業最愛到這3地工作

大陸教育部日前公布，2020年應屆大專院校（簡稱高校）畢業生高達874萬人，年增40萬人，畢業生人數再創史上新高。在大陸力推穩就業、保就業政策之際，畢業生去向備受各界關注。

中國科學報報導，2009年10月啟動的九校聯盟，是大陸第一個頂尖大學間的高校聯盟，成員包括清華大學、北京大學、復旦大學、上海交通大學、南京大學、浙江大學、中國科學技術大學、哈爾濱工業大學、西安交通大學共9所高校（簡稱C9）。

根據C9高校發表的「2019年畢業生就業質量報告」顯示，9所高校畢業生的就業率相當可觀，與大陸其他高校相比居於領先，平均就業率為97.86％。其中，最高的是西安交通大學，畢業生就業率高達99.46％，最低的是中國科學技術大學，畢業生就業率為95％。

整體來看，各高校博士生的就業率又更高。其中，西安交大2019年應屆畢業博士生就業率高達100％，該校碩士生、大學生的就業率也是最高，分別達到99.63％、99.24％。

不過，南京大學則是特例，博士生就業率為97.95％，低於碩士生和大學生的就業率。另外，除中國科大、浙大博士生就業率略低於碩士生的就業率以外，其他高校博士生就業率都是最高。

清華、北大、復旦、上海交大作為大陸東部高校代表，其2019年應屆畢業生傾向於前往北京、上海、廣東（簡稱京滬粵）工作。而京滬粵作為經濟興盛的地區，無論是收入還是機會，對於應屆畢業生而言，都會產生更大的吸引力。

其中，上海交通大學82.36％的畢業生前往京滬粵地區就業，而清華大學則是四所學校中比例最低的，但也達到70.17％。然而，此一數據也意味著更多優秀人才無法流入其他新一線城市。

雖然各高校畢業生就業單位中前三名的性質不盡相同，但民營企業頗受C9高校畢業生的喜愛。除北京大學在國有企業以27.14％排名第一以外，其餘8所高校中，民營企業占比均排名第一。

值得注意的是，市場分析指出，受到新冠肺炎疫情等多重因素影響，2020年應屆高校畢業生的就業形勢嚴峻複雜，就業工作面臨前所未有的挑戰，大陸穩就業、保就業的任務依然非常艱鉅。

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