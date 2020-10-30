華為禁令下的受惠者 小米Q3手機出貨暴增

市場研究機構Canalys發布全球手機市場2020年第三季報告，小米手機出貨量年增45％至4,710萬支，出貨量增長為大陸5大品牌最高，市佔率首度進入前三位。港股上市的小米30日開盤股價曾漲逾5％，重上23港元。

綜合陸港媒體30日報導，大陸智慧手機供應商華為因遭美國制裁影響，第三季出貨量年減23％至5,170萬支，續排第二。小米出貨量按年增1,460萬支，華為出貨則減1,510萬支，小米幾乎取代華為所有失去的市佔率，印證先前市場對小米成為華為禁令下最受惠手機品牌的預期。

Canalys指出，第三季全球智慧手機出貨量共3.48億支，按年僅上升1％，但按季則回升22％，大陸5大品牌中，三星、小米和vivo年增都取得正增長，除華為出貨大跌後，蘋果未有以往在9月發布新一代iPhone，出貨量也按年也下跌。

Canalys表示，小米正增加生產目標，取得華為原有的出貨量份額，在歐洲市場尤為明顯，小米在歐洲出貨量按年大增88％，而華為則跌25％。但Canalys認為，小米仍面對大陸同業OPPO、vivo挑戰，特別是這兩個品牌都加強投放資源在東南亞、歐洲市場。

延伸閱讀



分食華為 小米、OPPO在歐崛起

看準華為手機市占率下滑 三星大動作曝野心

放生華為？傳美將允廠商供應非5G業務晶片