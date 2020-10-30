陸擁全球6成稀土產能 卻急向死對頭美國進口

去年5月陸美貿易戰正熱之際，大陸方面傳出可能以拋售美國公債、稀土戰等方式，反制川普政府加徵關稅的行動，由於大陸是全球最大稀土供應國，稀土廣泛運用在電動車、智慧型手機等消費電子產品的零組件材料，可說是科技產業發展重要基石。不過，外媒報導指出，北京當局為了環保等因素，大幅限制境內生產，導致大陸本土製造商轉向跟美國、緬甸等國家進口。

面對大部分稀土資源掌握在大陸手上的壓力，川普政府在去年要求建立本土稀土產業生產線，澳洲稀土供應商Lynas與德州廠商Blue Line Corporation也簽署合作備忘錄(MOU)，宣布在美國擴大開採稀土。

據英國《金融時報》報導，大陸最大稀土生產商「北方稀土」內部一位不願具名高層受訪表示，北京當局以環保、維持高價等理由，限制大陸稀土開採，但這已經傷及原本具有優勢的大陸製造商，生產配額不僅對終端用戶造成打擊，更讓北方稀土的營益率低於海外的競爭對手。

大陸在去年出產的稀土占全球總產能60%，美國雖為第二大生產國，但僅占總比重12%。根據官方數據顯示，大陸今年上半年的稀土進口量較去年同期飆升74%。熔煉廠、磁鐵商等對稀土需求業者轉向海外進口，原物料顧問機構百川資訊分析師Du Shuaibing表示，大陸的稀土不再自給自足。

新冠肺炎肆虐全球經濟，但大陸成為首波復甦的經濟體，對於稀土需求龐大，尤其以電動車市場急速擴張來看，一名稀土廠商高層透露，今年大陸電動車第三季產出年增32%，是稀土需求暴增的原因之一。

內蒙古自治區下的包頭市去年出具一份報告指出，當地磁鐵工廠因為稀土短缺，導致產能利用率僅剩不到50%，導致他們必須跟美國唯一一家稀土開採商Mountain Pass Materials以及緬甸供應商採購，2家廠商分別占去年大陸進口量的38%、30%，加上緬甸的礦脈掌握在美國投資人手上，等於是大陸稀土需求竟從被大陸輿論揚言發動稀土戰制裁的美國進口。

（中時新聞網 呂承哲）

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