2035年 大陸力拚邁入中等發達國家

中共第19屆五中全會29日閉幕，受外界關注的，還有「2035年遠景目標」。根據會議公報，至2035年，大陸的目標是人均GDP達中等發達國家水準，中等收入群體顯著擴大。同時，要在關鍵核心技術要實現重大突破，進入創新型國家前列。

根據29日公布的五中全會會議公報，對「2035年遠景目標」的建議，全會提出，到2035年，大陸基本要實現社會主義現代化遠景目標，具體包括大陸的經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階。

同時，大陸在關鍵核心技術要實現重大突破，進入創新型國家前列。基本實現新型工業化、資訊化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系。並形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強。人均國內生產總值達到中等發達國家水準，中等收入群體顯著擴大。

全會提到，屆時基本實現國家治理體系和治理能力現代化，建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、健康中國，國民素質和社會文明程度達到新高度，國家文化軟實力顯著增強。廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放穩中有降，生態環境根本好轉，基本達成「美麗中國」建設目標。

對於「2035年遠景目標」，中新社援引前中共中央黨校副校長李君如說法表示，2035年這個年份的重要性，在於大陸要「基本實現現代化」。為了突出2035年這個時間點的意義，大陸目前在確立各領域的發展目標時，都與2035年緊密掛勾。例如，2035年基本實現國防和軍隊現代化、制定「中國教育現代化2035」。