華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了

華為遭美國制裁、斷貨後，川普政府近期頻頻鬆手，允許超微、英特爾和三星等供貨華為。英媒引述知情人士指出，美國官員向科技業者透露，只要晶片不是用於華為5G業務，美方將允許供貨，此舉有助於華為保住手機事業，屆時高通、聯發科也有望恢復部分智慧機晶片供應。

英國金融時報報導，一名最近參與美國當局簡報會的半導體主管表示，美國商務部在談話中表明，雖然對於華為供應商申請案以否絕為前提，但若廠商可證明提供的技術不支援5G，就能向華為供貨。

兩家亞洲半導體公司高層也說，他們對於供應華為許可證是否獲得批准，感到相當樂觀，其中一位主管表示，意指用於行動裝置的晶片不是問題。

華府最近似乎鬆綁華為禁令，允許部分企業向華為供應非5G產品，如韓國三星旗下顯示器部門（Samsung Display ） 27日宣布，已獲得美國許可，將向華為供應OLED面板。

Jefferies分析師Edison Lee指出，從這些跡象顯示，美國允許華為留在手機市場，換言之，華為手機對國家安全不構成威脅。他認為，若華為手機事業不被老美「斷手斷腳」，高通、聯發科也有望恢復部分智慧機晶片供應。

（中時新聞網 吳美觀）

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