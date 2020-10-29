中國奇蹟 5年來5千萬人脫貧

大陸在「十三五」期間，實施貫徹精準扶貧、精準脫貧方略，從2015年到2019年，全國建檔立卡貧困人口從5,575萬人減少到551萬人，貧困發生率從5.7%降至0.6%，脫貧攻堅取得成就，創造了人類反貧困史上的中國奇蹟，精準扶貧理念被寫入聯合國大會文件。

《人民日報》28日發表評論員文章指出，「十三五」期間，大陸民生工作不斷加強，以民生事業的「升級版」不斷增進人民群眾的「獲得感」。這5年，城鄉居民生活質量顯著改善，2019年全國居民人均可支配收入達30,733元，比2015年增長約40%；城鄉居民生活水準差距大幅縮小，形成了世界上規模最大的中等收入群體；全國居民恩格爾係數降至28.2%，居民衣食住行達到更高水準。

新增就業超6,000萬人

報導指稱，這5年，多層次、多樣化公共服務體系已實現居民全覆蓋，就業更加充分，城鎮新增就業人數累計超過6,000萬人，世界最大的社會保障體系進一步織密紮牢，教育現代化總體發展水準邁進世界中上行列，醫療衛生服務水準持續改善。

「十三五」期間，大陸超過5,000萬農村貧困人口擺脫絕對貧困。今年4月，雲南正式宣告拉祜族等9個直過民族和人口較少民族實現整族脫貧。當前，大陸對52個未摘帽貧困縣和1,113個貧困村實施掛牌督戰。全大陸貧困人口建檔立卡數據顯示，貧困人口人均純收入由2016年的4,124元增加到2019年的9,057元，年均增幅30%。貧困地區特色產業不斷壯大，產業扶貧、電商扶貧、光伏扶貧、旅遊扶貧等較快發展，貧困戶就業增收渠道明顯增多。

實現基本醫保等保障

5年來，貧困人口自主脫貧能力穩步提高，建檔立卡貧困人口中，90%以上得到了產業扶貧和就業扶貧支持，三分之二以上主要靠外出務工和產業脫貧，工資性收入和生產經營性收入占比上升，轉移性收入占比逐年下降，增收可持續性穩步增強。

全大陸具備條件的建制村全部通硬化路，貧困地區群眾「出門水泥路，抬腳上客車」的夢想成現實；村村都有衛生室和村醫，貧困人口基本實現基本醫保、大病保險和醫療救助保障，因病致貧返貧人口大減。

10.8萬所義務教育薄弱學校的辦學條件改善；易地扶貧搬遷近1,000萬貧困群眾，貧困地區群眾出行難、用電難、上學難、看病難、通信難等長期沒有解決的老大難問題普遍解決，義務教育、基本醫療、住房安全有了保障，貧困地區經濟社會發展明顯加快。

（ 旺報 葉文義）