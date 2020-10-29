李嘉誠踩雷大失血 香港首富寶座拱手讓人

從陸港兩地撤資轉戰英國、加拿大的李嘉誠近年來接連踩雷，損失慘重，以致雄霸21年的香港首富之位，拱手讓給順豐創辦人王衛。

上周公布的《2020胡潤百富榜》，王衛躍居中國富豪第四名；與此同時，持有香港身分證的王衛在富比士全球即時富豪榜中，排名也在李嘉誠之上，兩者財富相差約238億元人民幣。

李嘉誠從香港首富的寶座跌下，主要與他近年在英國與加拿大的投資失利有關。當地時間10月25日，赫斯基能源公司（Husky Energy Inc.）宣布，與加拿大油砂生產商Cenovus Energy Inc.合併，李嘉誠的和記黃埔目前是赫斯基的最大股東，李嘉誠私人也持有赫斯基能源的股份。

據《中國基金報》報導，由於今年以來全球油價暴跌，赫斯基能源截至6月30日，營收為23.8億加元，遠低於去年同期的52.4億加元，淨利潤虧損3.04億加元，而去年同期的淨利潤為3.7億加元。

赫斯基股價因此從去年底的10.57加元，暴跌至目前的3.17加元，區間暴跌71%，市值從逾100億加元減少至32億加元，蒸發約70億加元，約355億元人民幣，相當於李嘉誠家族資產蒸發249億元人民幣。

（旺報 宋秉忠）

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