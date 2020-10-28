大陸經濟成長 今年蹲明年跳

中共第19屆五中全會29日閉幕，會中將研究制訂大陸「十四五規劃」內容，作為未來5年經濟發展的綱領。作為全球最快復甦的經濟體，多家機構已預測中國經濟前景，路透最新調查顯示，大陸2020年的GDP增速預估為2.1％，將創1976年以來最低。不過，在低基期因素下，2021年大陸GDP增速可能大幅反彈至8.4％。

路透綜合30家財經機構的調查顯示，2020年第四季大陸GDP增速為5.8％，較今年7月的調查結果下調0.3個百分點，主要是受到全球疫情不確定因素影響，至於全年增速2.1％則下修0.1個百分點，2021年的估值為成長8.4％，大幅上修0.4個百分點，主要是因為2020年比較基數較低所致。

參與該項調查的長江證券首席經濟學家伍戈表示，大陸第四季經濟增長的速度會有所放緩，但到了2021年第一季，因2020年第一季極低的基數疊加經濟的修復，屆時可能有大幅度上升。植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，第四季大陸在積極財政政策和穩健貨幣政策的支持下，消費將進一步回暖，出口繼續保持較快增長，投資增速有望加快。財政政策不再加碼，貨幣政策趨向穩健。

稍早，IMF則預測大陸2020年GDP成長1.9％，是全球唯一正成長的主要經濟體，2021年成長8.2％。惠譽預測2020年成長2.7％，2021年成長7.7％。

值得注意的是，一連四天的五中全會閉幕，會議的重頭戲為制定第14個五年（2021～2015年）經濟和社會發展規劃（十四五規劃），相關內容可望在29日閉幕後對外公布。

時值中美兩強關係緊張、疫情嚴重影響全球經貿發展，外界密切關注大陸最新戰略。美國媒體引述專家指出，「十四五」規劃將以科技創新、經濟自立和加強環保為核心。

另外，五中全會也將審議關於制定2035年遠景目標的建議。