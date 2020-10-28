比亞迪股價創高 市值逾4千億人民幣

新能源汽車銷售火爆，加上「刀片電池」產能穩步上升，激勵28日大陸電動車巨頭比亞迪A股、H股股價上揚。

當日比亞迪A股創歷史新高，收報人民幣（下同）151.6元，大漲8.07％；比亞迪H股收報149.2港元，上漲5.45％。市值也一舉突破4千億元。

每日頭條報導，截至2020年10月28日，比亞迪股價表現強悍。比亞迪A股2020年以來累計漲幅超過190％，在滬深300指數中位列第一。比亞迪H股今年漲幅也超過100％。

同時，比亞迪股價大漲也吸引市場大單持續買入。28日特大單（大於50萬股或100萬元的成交單）買入比亞迪A股1.12億元，占比32.91％；大單（大於等於6萬股或30萬元以上的成交單）買入1.023億元，占比30.18％。

市場分析人士指出，隨著大陸車市在疫情後持續復甦，投資者正押注以比亞迪為代表的本土汽車品牌，主要看好其在新能源動力、汽車智慧化及產品性價比等方面開始展現出優勢。

乘聯會數據顯示，9月份大陸乘用車市場零售達到191萬輛，年增7.3％，達成連續三個月8％左右的近兩年最高增速。

同時，新能源車銷售增速驚人，9月大陸新能源乘用車批發銷量突破12.5萬輛，年增99.6％。其中，插電混合動力車銷量2.2萬輛，年增55％。純電動車批發銷量10.2萬輛，年增達105％。

而在新能源車方面，比亞迪銷量表現亮眼，9月份銷售達19,048輛，僅次於上汽通用五菱，更遠超過特斯拉中國的11,329輛。

中信證券表示，展望第四季，比亞迪新能源汽車持續向好趨勢明確。由於刀片電池產能如期提升，「漢」車款上市加速交付，且8月起比亞迪2021款唐、宋MAX、升級版e2、宋PLUS陸續上市，預計第四季公司新能源汽車銷售將接近9萬輛，有助提升比亞迪的業務進一步成長。