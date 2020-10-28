今（10/28）日大陸財經新聞重點摘要：

1. 螞蟻IPO火熱認購 保證金已破2千億港元

市場瘋搶螞蟻集團IPO，螞蟻公開招股次日市況仍然火爆，保證金規模已經突破2千億港元，相當超額認購逾62倍。

香港經濟日報報導，螞蟻集團於27日至30日公開招股，截至28日下午4時25分，保證金認購已經達到2,116.61億港元，相當於超額認購約62.35倍。按回撥機制，超額認購20倍或以上，占比將提升至10％，即1.67億股。

報導指出，券商與銀行為螞蟻保證金認購加開不少額度，如原本預留200億港元借款額度的大華，因為市況火爆另外加開80億港元規模。在螞蟻保證金認購中，匯豐借出500億元，耀才借出310億元，富途借出210.6億元，大華繼顯借出280億元，輝立借出225億元，信誠借出130億元，凱基借出120億元，英皇借出75億元。

2.林毅夫：2030年前大陸經濟有8％增長潛力

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫針對大陸經濟強調，相信在2030年前大陸經濟有8％增長潛力，無論國際局勢，大陸經濟都可以在正常年份保持約6％的增速。

新浪財經報導，林毅夫28日出席聯想創新科技大會時表示，無論全球形勢如何，大陸經濟都能保持6％增速，較他國高出3個百分點，甚至有達到8％的潛力。

林毅夫指出，2008年以來，大陸每年為世界增長貢獻3成的市場擴張。相信未來大陸每年還能為全球的增長貢獻3成，仍是世界市場擴張、增長最快的國家。

林毅夫強調，增長快速的大陸是企業最好發揮的舞台，在產業上，大陸在網路、AI、雲端運算、5G、萬物互聯的新產業革命上有優勢。這些產業的產品和技術的研發週期較短，利於像大陸這種人力資源大國，且大陸有全世界最完備的產業和有全世界最好的供應鏈，在這種短週期的新產業革命上，具備半道超車的優勢，可以和發達國家齊頭並進。

3.傳阿里巴巴將出售BigBasket持股 撤出印度

中印關係前景不明，大亂中國網路企業在印度的布局，此前透露暫停對印度投資半年的阿里巴巴如今更進一步撤出該地市場，傳出有意出售當地O2O企業BigBasket股權，阿里持有該公司股權比例多達26％。

香港信報指出，有消息人士透露，阿里巴巴可能以10億美元的價格將所持有的BigBasket全數股權出售給印度巨頭塔塔集團，雙方正在進行談判。

BigBasket主營O2O網上電商與配送業務，阿里巴巴在2017年開始投資該公司，甚至到2020年4月還有注資，持股26％。此前阿里也經陸續淡化在印度的營運，暫停不少UCWeb和其他創新業務在當地的服務，更傳出暫停投資印度市場半年時間，如今終於減持當地公司持股，更進一步撤出印度。

4.有望成香港首檔千金股！ 新東方啟動港股公開發售

大陸補教巨頭新東方28日宣布啟動全球發售，預計在香港主板發行851萬股普通股新股，每股發行價不超過1,399港元，挑戰成為香港首檔千金股。

據新東方28日公告，公司本次新發行851萬股普通股新股，在港交所主板上市，股份代號9901。本次香港公開發售將於29日上午9時開始，於11月3日中午12時結束。

新東方指出，香港公開發售的股份發售價格將不高於每股1,399港元。市場觀望新東方股價發行價，倘若新東方以逾1千港元股價上市，將一舉超越再鼎醫藥、騰訊、百勝等，成為港股股價最高的新股、成為首檔逾1千港元的港股。

當前在美中概股啟動赴港上市潮，除網路產業外，教育、補教企業也是在美中概股一大勢力，新東方是其中代表，公司創業故事也曾被改編成電影「海闊天空」。