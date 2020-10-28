陸拚晶片沒用？任正非：造不出華為先進晶片

大陸智慧型手機龍頭華為遭到美國政府封殺，這也讓北京當局意識到半導體自主化的重要性，大陸正召開五中全會，重點將推出的「十四五計畫」，先前消息指出，將推出10兆元人民幣發展第三代半導體。然而，近期半導體「爛尾」情況頻傳，華為創辦人任正非近日受訪提到，大陸當前科研狀況，很像二次世界大戰前的美國，這讓大陸無法製造華為的先進晶片。

據《新浪財經》報導，任正非在9月14到18日到訪北京大學、清華大學、大陸科學院等學術機構演講，指出大陸目前科研在應用的問題。任正非表示，目前大陸科研情況，很像美國在二次大戰前的50年，當時美國產業雖領先全球，卻大量依賴歐洲的基礎研究成果，不重視基礎科學研究以及教育，處於功利主義的短、平、快產業趨勢。

任正非指出，直到二次大戰後期，美國才在專家的提倡下提高基礎科學研究以及教育的比重，同時加強應用創造價值，例如波音飛機的引擎來自空氣動力學應用，以及核彈製造也來自於美國利用大量人才的成果。

任正非表示，目前大陸的基礎工業，無法設計出華為的先進晶片，這是公司當前面臨最大營運問題，這不是華為依賴全球化平台、戰略方向挹注大量資源突破封鎖的做法錯誤。至於華為5G設備，也在美國政府利誘威脅下，包括澳洲、紐西蘭、日本、印度、瑞典等國家宣布禁止華為參與當地基建。

為了對抗美國政府封鎖大陸半導體產業發展困境，大陸各地掀起半導體投資熱，卻也頻傳爛尾消息。對此，大陸發改委表示，過去1年在江蘇、四川、湖北、貴州及陝西等省份共有6起超過百億人民幣爆出爛尾案，指出部分地方政府盲目支持半導體項目發展，將追究引發重大損失或風險的責任，並強調「誰支持、誰負責」，試圖遏止半導體投資亂象。

文章來源：新浪財經

（中時新聞網 呂承哲）

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