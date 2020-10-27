國際投資客瘋搶 螞蟻3小時募爆

籌資金額創世界紀錄的螞蟻集團「A＋H」股IPO，26日晚間啟動H股國際認購，開始僅1個小時就達標、3個小時獲超過1,000億美元的逾五倍認購。由於投資者瘋狂追捧，螞蟻集團決定將國際認購時間縮短一天，至28日下午5時截止。至於香港公開發售部分，27日首日超額認購逾55倍。

螞蟻集團將於11月5日在上交所科創板、港交所主板同步掛牌上市。螞蟻集團在陸港兩地IPO計畫集資總額約345億美元，將刷新沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）在2019年12月創下的294億美元最大IPO紀錄。

據外媒報導，螞蟻集團此次IPO備受機構和散戶投資者青睞。該集團H股國際認購不乏10億美元規模的大訂單，其中，新加坡主權基金GIC認購27億美元，為目前螞蟻H股第一大訂單。

此外，螞蟻集團自27日至30日在香港公開招股，H股發行定價為每股80港元，發行約16.7億股，其中香港公開發售4,176.8萬股，占發行總股數2.5％，其餘為國際配售。

在香港公開發售部分，散戶認購踴躍，截至27日晚間7時許，綜合多家券商及銀行數據顯示，螞蟻集團IPO保證金認購額約1,903.82億港元，相當於超額認購約55.98倍。

螞蟻集團順利上市後，原始股東和承銷機構成為最大受益者。其中，馬雲持有螞蟻8.8％股權，以螞蟻集團上市的發行價估算，價值274億美元，馬雲的個人淨資產也將爆增至716億美元，可望躍居全球第11大富豪。

另外，螞蟻集團IPO保薦人之一的中金公司，也將因螞蟻上市案，使其2020年承銷規模一舉超越高盛和摩根士丹利，躋身全球第三（2019年排名第四），僅次於瑞信和花旗。

值得注意的是，2020年至今全球前50大新股承銷商中，陸資券商從2019年的15席大增至24席，合計占有31％的市占率，創下至少20年來的新高紀錄。