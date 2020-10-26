今（10/26）日大陸財經新聞重點摘要：

1.BMW中國合資夥伴華晨集團 驚傳債券違約

德國豪華汽車製造商寶馬集團（BMW）的中國合資夥伴—華晨汽車集團控股有限公司首爆債券違約。消息人士透露，華晨集團未能如期兌付上週五到期的人民幣10億元私募公司債而其在交易所發行的存續公司債均已於週五起停牌。

市場人士表示，由於華晨集團是遼寧省重要國企，市場仍期盼地方政府能出手救助，但此前公司已有非標融資出現逾期，整體債務壓力已壓頂，後續償債難度仍大。

路透報導，華晨集團2017年非公開發行公司債券17華汽05期限為三年，票面利率5.3％。

華晨集團9月先後完成了2018年第一期公司債券18華汽01和18華汽02以及2019年第一期公司債券19華集01的付息。而此前有媒體報導稱，江蘇信託向華晨集團發出提前還款的通知書，後者應於10月12日兌付約10億元的貸款本息，但華晨集團並未按約定兌付貸款本息。

2.百度傳將收購 歡聚時代旗下YY業務

百度26日傳出收購大陸歡聚時代旗下通訊平台YY業務。消息人士稱，百度收購YY國內業務的談判已接近完成，YY海外業務不在此次交易範圍內，繼續保持獨立運營。

對此，百度和YY方面均未回應。

界面新聞報導，歡聚時代內部員工日前透露， YY要賣身百度。受此傳聞影響，歡聚時代股價在23日美股盤前漲幅一度超過10％。截至當日美股收盤，歡聚時代股價為85.13美元，上漲5.22％，市值達到68.79億美元。

歡聚時代第二季財報顯示，其全球直播服務的移動端月活躍用戶年增20.4％至1.023億，其中YY直播4,120萬，年增6.0％；大陸以外的Bigo live 2,940萬，年增41.3％；大陸以外的Hago的3,170萬，年增25.3％。

3.五中全會26日召開 聚焦「十四五」規劃

新華社報導，中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議26日上午在北京召開。中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議（討論稿）」向全會作了說明。

根據時間表，9月28日的政治局會議上，已討論了「十四五規劃」的建議稿，五中全會將審議建議稿後並公布相關內容。規劃全文將等到2021年的全國人大、政協「兩會」審議通過後才會正式公布。