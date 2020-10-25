陳茂波：香港第三季經濟已是低位階段

香港財政司司長陳茂波25日表示，香港第三季的經濟或許已處於低位整固的階段。大陸經濟持續迅速復甦可說是支持香港經濟的主要力量。

香港信報報導，陳茂波提到，大陸2020年第三季經濟增長4.9％，單計9月份以美元計價出口漲9.9％、進口漲13.2％。這兩組數字也預示，香港第三季的外貿表現很大機會將跟隨改善。雖然香港商品出口已連續六個季度呈負增長，惟跌幅已由5月份的7.4％收窄到8月份的2.3％，預計即將公布的9月份出口數字會呈可觀改善。

在消費方面，踏入9月，隨著疫情有所放緩，社交距離措施逐步放寬，不少市民增加出行及消費，私人消費表現正逐步改善。至於固定資投方面，整體市場的態度仍然維持觀望。

陳茂波稱，總體而言，按目前情況評估，已連續四個季度陷入萎縮的本港經濟，目前仍未擺脫衰退的格局，惟第三季生產總值的跌幅，相比於2020年頭兩季均下跌約9％情況應會有顯著的改善，而這亦跟2019年同期基數較低有關。在大陸經濟回復動力及香港的消費氣氛逐步改善下，倘若香港的疫情持續受控，經濟衰退的壓力可望略為紓緩。

他又指出，與香港經貿關係最密切的大陸，疫情已穩定受控、經濟在持續好轉，如果能恢復兩地的人員和商貿暢通往來，緊扣大陸的「內循環」，那麼即使因疫情等關係「外循環」暫時受阻，香港經濟仍可大幅恢復生氣。針對不同範圍、目標群體的強制檢測，以至是大規模強制檢測，是必不可少的防疫工具，這不但有利於控制疫情，更是為恢復經濟活動、為緩減上班族及企業經濟壓力創造條件。