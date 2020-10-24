陸金融系統有危機？馬雲洩天機

阿里巴巴集團創辦人馬雲今天出席上海外灘金融峰會演講時說，中國當下面對的不是金融系統性風險，而是仍缺乏健康金融系統的風險。他認為，數位貨幣可能是未來30年金融發展非常重要核心。

據新浪財經，馬雲在演講中提到，中國與歐洲已經運轉幾十年的金融體系完全不同，當下面對的不是金融系統性風險，而是仍缺乏「健康金融系統」的風險，若要建立生態系統，就必須堅持創新。

他認為，真正的創新，一定會犯錯，問題不是怎麼樣不犯錯，而是犯了錯之後能不能完善修正、堅持創新。

馬雲並警告，「今天（中國）是這個不許那個不許的文件太多，政策太少。最怕監管到後來，變成了自己沒有風險，自己部門沒有風險，但是整個經濟有不發展的風險」。

他強調，做沒有風險的創新，就是扼殺創新，很多時候，把風險控制為零才是最大的風險。「好的創新不怕監管，但是怕『昨天的監管』，我們不能用管理火車站的辦法來管機場，不能用昨天的辦法來管未來」。

馬雲接著提到，今天中國的銀行仍延續著「要抵押、要擔保的當舖思想，這很難支持未來30年世界發展對金融的需求。未來的金融體系，要從幫助20%的人，到幫助80%的小企業和年輕人；要從過去的人找錢、企業找錢，做到錢找人、錢找企業」。

他表示，如果用未來的眼光打造30年後世界所需的新金融體系，數位貨幣可能是非常重要的核心，至於數位貨幣到底要解決未來的什麼實際問題，「不是從歷史上去找，不是從監管角度去找，不是從研究機構去找，而是從市場去找，從需求去找，從未來去找」。

馬雲又說，「我們這一代人做這個改革，結果可能是下一代才能看到，我們可能就是負重前行的一代人，但這是歷史給我們的機遇，也是給我們的責任」。

（中央社台北24日電、 編輯：繆宗翰／周慧盈 ）