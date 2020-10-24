中共五中全會將登場 雙循環成十四五核心

中共19屆五中全會26至29日將在北京召開，將通過「十四五規劃」及「2035年遠景目標」。面對西方圍堵，由總書記習近平提出的「雙循環」發展模式，或將成為十四五規劃核心理念。

而和「十四五規劃」一併提出的「2035年遠景目標」，則是描繪中國未來15年發展方向的綱領性文件。由於中共先前提出二階段發展論的第一階段，便以2035年為「基本實現社會主義現代化」的目標年，這個以15年為期的目標要如何實現，有待觀察。

另一可供觀察的，是9月底經政治局會議通過並實施的中共「中央委員會工作條例」。由於涉及中共中央領導地位、領導體制、領導職權、領導方式、決策部署等領域。而即將召開的五中全會，與會者正是中央委員及候補委員，成為首度提供這一條例運作執行的場合。

至於近日有部分人士認為，中共19屆五中全會似有可能觸及人事調整。但目前各種跡象顯示，中共中央的權力運作，在習近平大權獨攬、眾人俯首稱臣下處於穩定狀態；加上全黨目前尚須面對經濟遲滯、疫情再起、西方圍堵等重大問題，人事調整相對地並非首要議題。

但因今年是中共黨政換屆的「中間年」，依例通常有省部級的人事調動，而受疫情影響，直到7、8月間才首見小幅度調動。因此，五中全會過後是否會展開較大規模的省級一、二把手職務調動，尚在未定之天。

依多年慣例，中共每屆中央的第5次中央委員會議（五中全會），都會正式推出下一個「五年規劃」。而「十三五規劃」將在今年底結束，隨即進入2021至2025年的「十四五規劃」。因此，19屆五中全會議決「十四五規劃」屬意料中事。

至於「十四五規劃」內容，由於適逢中國經濟發展原已趨緩，且2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）衝擊全球經濟後向中國反噬，加上以美國為首的西方國家圍堵中國，都使這一規劃訂定的國民經濟發展方向，受到矚目。

在西方圍堵下，習近平提出的「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」（雙循環）主張，被視為中國經濟「退而向內轉」以因應圍堵的格局，近來成為中國官方顯學。官員只要提到經濟政策，可說言必稱「雙循環」。

各界普遍認為，在西方圍堵、疫情反噬、經濟遲滯等3大危機短期難解下，習近平的「雙循環」主張可望成為貫穿「十四五規劃」的核心理念。其中，官方往後5年要如何在經濟環境欠佳、進出口受疫情衝擊下提振內需消費，先達到雙循環中的「內循環」，成為深受矚目的焦點。

至於「2035年遠景目標」，依中共第19次全國代表大會報告內容，屆時的目標包括中國「經濟實力、科技實力將大幅躍升，躋身創新型國家前列」、中等收入群體比例明顯提高、城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小等。預料五中全會通過的這一目標，將在上述目標的基礎上，有更具體的表述及實現方式。

（中央社記者邱國強北京24日電、 編輯：繆宗翰 ）

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