馬雲：螞蟻已定價 將創史上最大規模融資

阿里巴巴創辦人馬雲24日在上海舉辦的第二屆外灘金融峰會上透露，23日晚間在上海確定了螞蟻集團的上市定價。

綜合陸媒24日報導，馬雲表示，這是人類有史以來最大規模融資定價，發生在美國市場以外，為阿里巴巴集團5年來首次在紐約城外完成如此大規模的定價。但他未透露螞蟻上市定價的具體金額。

螞蟻集團正在推動陸港「A+H股」上市，H股最快將於10月27日進行招股，該股稍早前已在香港進行上市前推介，兩家承銷商瑞信及摩根士丹利給予螞蟻的估值分別為3,800億至4,610億美元，以及3,330億至4,570億美元，這與較早前傳出估值目標2,800億美元高出至少33％，而大摩給予的估值相當於2021年預測本益比為32.9倍至45.2倍。

螞蟻上市 熱錢湧港爭購H股

大陸電商龍頭阿里巴巴集團關聯企業螞蟻集團的陸港「A+H股」上市，H股最快將於10月27日進行招股，預計11月5日掛牌。這讓境外資金近日加速流入香港市場，推升港元匯價持續強勢，長時間觸及7.75強方兌換保證。

香港經濟日報報導，本周5個交易日中，有3日香港金管局賣出港元皆逾百億元。單單10月份，香港金管局累計已向市場注入約1,490億港元，創下2016年以來新高。香港銀行體系結餘從今年初的大約540億港元暴升至逾4千億港元。

僅截至23日傍晚時段，香港金管局在過去5日累計向市場賣出近850億港元，其中在週一、週四、週五收市分別注入203.8億港元、120億港元、246.5億港元。報導稱，2020年以來，香港金管局沽出港元數量，比2009年全球金融危機以來的任何一年都要多。

阿里巴巴此前發通告公布，螞蟻集團將分別發行16.71億股A股及H股。雖然兩地發行股數相同，但阿里巴巴會在螞蟻A股發行認購7.3億股A股，相當於超額配售權前A股集資部分的44％。

據陸媒報導，5家螞蟻集團A股IPO戰略配售基金共獲1千萬大陸投資者認購，大陸投資者對螞蟻IPO的渴求可見一斑。在阿里大規模認購螞蟻A股股份後，對大陸投資者來說，螞蟻股份可能更難求，因此來香港認購螞蟻H股的誘因相對增加。

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