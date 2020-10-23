陸外管局：企業應積極預防匯率風險

近期人民幣快速升值引發市場關注，大陸國家外匯管理局副局長王春英23日表示，2020年以來人民幣匯率有升有貶，波動率從過去長期低於2％成長到5％，反應出人民幣彈性增強。在此背景下，她呼籲企業應該積極預防匯率風險。

2020年以來，人民幣對美元升值4.5％，與歐元、日圓等主要貨幣比較，表現基本一致。王春英在記者會上表示，今年以來，人民幣匯率有升有貶，形成雙向波動格局，保持較高彈性，境內期權市場一年期的隱含波動率為5％，最高價和最低價的波動幅度為7.5％，全球來看是屬於合理適度範圍。

王春英指出，其他主要貨幣包括歐元、日元、英鎊都在7％～9％的波動水平範圍，而人民幣的波動率在過去長期都低於2％，現在是5％，反映彈性增強。

對於未來人民幣走勢，王春英指出，在內外部因素共同作用下，未來人民幣匯率有望在合理均衡水平上繼續保持雙向波動和基本穩定。

王春英引用能反映匯率預期的境內風險逆轉指標表示，10月以來平均值0.97％，維持了正值，遠低於2016年初的3.03％。在2018年5月，人民幣處於升值時期，這個值是0.03％。目前的0.97％處於近幾年的中間水平，顯示目前市場對中長期人民幣匯率預期是趨於中性的。

王春英說：「聰明的市場總是能看到硬幣的正反兩面，既充分認可國內經濟基本面對人民幣匯率的支撐，同時也高度關注各種外部不穩定、不確定性因素可能使人民幣保持有漲有跌、雙向波動。」

王春英強調，在人民幣匯率雙向波動彈性增強的背景下，企業應該積極預防匯率風險，樹立風險中性理念。企業需要改變單邊直線性思維，並對匯率敞口進行適度套保，亦需要盡可能控制貨幣配置，合理安排資產負債幣種結構。