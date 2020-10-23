Phone 12登陸開賣 搶華為市占

蘋果iPhone 12新機系列正式在大陸開賣。分析指出，儘管華為22日發表功能強大的Mate 40新機，但在美國對華為晶片「斷供」制裁下，2021年華為手機出貨量勢必大幅下滑，這也為蘋果搶攻大陸高階手機市場帶來良機。

澎湃新聞報導，蘋果新款手機iPhone 12和iPhone 12 Pro於23日在大陸開售，吸引大批果粉。當日上午9點，僅蘋果上海南京東路店後門，首批預約成功的用戶就有60～70人在排隊取貨。

如同以往，這次iPhone 12新機販售也招來黃牛，該店外頭至少有6、7名黃牛收購用戶才剛拿到的iPhone 12 Pro藍色款，加價高達人民幣（下同）1,500元。一名黃牛坦言，iPhone 12 Pro藍色款加價1,500元很好出貨，大一點的數位經銷商都願意收貨。

另方面，華為23日也在其官方商城、天貓華為官方旗艦店等電商平台，以及線下零售通路，啟動華為Mate40系列的預售。22日Mate40發布會結束後，就有近500萬用戶湧入華為天貓官方旗艦店觀賞Mate40系列的全球首銷。23日下午，京東平台的Mate40系列預約介面已顯示無貨，顯示消費者熱情高漲。

一財網報導，受美國制裁影響，華為Mate40系列新機在9月15日晶片「斷供」下，勢必影響出貨量。CINNO Research數據顯示，2020年上半年華為(含榮耀)在大陸銷量約5,800萬支，市占率40.2％，甚至排擠到vivo、OPPO、小米等大陸品牌業者。而市占前五名中，能與華為同樣取得銷售正成長的品牌，只有蘋果。

Canalys資料指出，大陸已是全球最大的高端智慧手機市場，600美元以上的智慧手機出貨量在2020年第二季增長到1,450萬支，增幅達32.3％。CounterPoint分析師表示，儘管iPhone 12系列比大陸市場的5G手機價格貴很多，但大批忠實粉絲仍等待升級到新一代蘋果5G手機。在華為2021年出貨量預料下滑之際，蘋果可望趁虛而入搶市。