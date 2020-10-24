14億人也養不起？！陸高鐵半年鉅虧近千億

大陸經濟的迅速發展帶動相關基礎建設日趨完善，大陸因此成為世界上高鐵發展最快、里程最長的國家。不過經營高鐵及一般鐵路的中國國家鐵路集團（國鐵集團），2020年上半年非但未賺錢，還鉅虧人民幣（下同）近千億元，讓大陸民眾大呼龐大14億人口竟養不起鐵路集團。

新浪財經報導，國鐵集團前身為中國鐵路總公司，為大陸國務院進行國有企業職能改革後設立的國有獨資企業。國鐵集團2020年上半年財報顯示，受疫情影響，營收達4,039億元，較上年同期減少1,242億元，上半年淨虧損高達955億元，創下該集團創立以來的最大虧損紀錄。

對於交出如此難看的成績單，國鐵集團解釋，上半年受到疫情衝擊，客運收入較上年同期減少995億元，降幅高達52.7％；酒店、旅遊、餐飲等非運輸收入亦較上年同期減少133億元。同時，貨運實施降費政策，貨運收入減少37億元。再加上資產的計提折舊與還本付息等支出，虧損進一步擴大。

市場分析認為，除了疫情影響，鐵路不僅建造成本高昂，維修保養亦所費不貲，都是國鐵集團成立至今尚無盈利的原因。

截至2019年底，大陸的高鐵里程已達3.5萬公里，鐵路里程總數達13.9萬公里。即便大陸高鐵技術已技冠全球，但每一公里高鐵的建造成本仍高達1億元。

此外，是列車高昂的成本。一輛「復興號」列車的價格為1.7億元，一輛「和諧號」列車的造價更高達2億元。而大陸運行中的高鐵列車超過了2,500列，成本之高昂可想而知。另外，高鐵的維修和保養成本也是一筆鉅款，包括高鐵車廂內的設施、燃料消耗、高鐵站的建設與日常維護，開支極為龐大。

值得注意的是，即便國鐵集團自身日常開支已面臨極大壓力，但身為國有重要企業的政策任務同樣也不能落下。國鐵集團財報顯示，2020年上半年，其全國鐵路固定資產投資達到3,259億元，比上年同期還多出了39億元。其中第一季共完成投資800億元，第二季更擴大投資至2,459億元。也就是說，國鐵集團面對疫情之下非但無法「開源」，亦無法「節流」，必須擔負起擴大基建投資的「穩經濟」任務。

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