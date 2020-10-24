高鐵還不夠 陸發展時速600公里磁浮列車

大陸安徽省合肥市交通局近日公布，在「十四五」期間，該省將謀劃「G60科創走廊」合肥市至蕪湖市的高速磁浮軌道規劃與建設，消息一出引發各界矚目。以磁浮列車時速600公里估算，合肥到蕪湖（距離約150公里）只需要15分鐘。

綜合陸媒報導，G60科創走廊沿線是大陸經濟頗具活力、城鎮化水準較高的區域之一。G60科創走廊包括上海、嘉興、杭州、金華、蘇州、湖州、宣城、蕪湖、合肥9個城市，覆蓋面積約7.62萬平方公里。

安徽省發改委負責人曾於2020年大陸全國兩會期間建議，將沿長三角G60科創走廊600公里磁浮交通系統建設，納入「十四五規劃」中，前期啟動合肥至蕪湖的實驗工程建設。

2002年，大陸採用常導技術在上海建成世界第一條高速磁浮商業營運線，實現時速430公里的營運速度。上海示範線迄今已安全營運18年，技術成熟度與安全可靠性得到一定程度的驗證。

在繼承前期成果與經驗基礎上，2016年大陸聚焦工程化、產業化目標，啟動時速600公里高速磁浮交通系統的研發製造，解決工程應用技術主要難題。目前大陸已突破關鍵核心技術，取得重大進展，2020年6月試驗樣車完成低速狀態下的功能調整測試，且狀態良好，達到設計預期。

中國中車科學家、高速磁浮項目技術總師丁參參指出，目前5輛編組時速600公里高速磁浮工程樣車，已在中車四方股份公司進入總組裝，2020年底即將完成生產線組裝製造，將形成常導高速磁浮全套技術及工程化能力。

中國工程院院士孫永福指出，經過近20年的研發，大陸已掌握常導基礎理論與關鍵技術，形成全套工程化解決方案，成功研製自主化樣機，高速磁浮已進入工程化應用「衝刺期」。

另有分析指出，大陸高速磁浮交通系統填補輪軌高鐵，以及航空運輸之間的速度缺口，對於形成多種交通架構，保持大陸在高速軌道交通領域先進優勢，提供行業高品質發展引擎動力，幫助產業創新發展，支撐交通強國建設的意義重大。

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