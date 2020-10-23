華為最後一顆子彈？台積電斷貨晶片曝光

華為旗艦手機Mate 40系列22日晚亮相，受到美國最新禁令制裁，麒麟9000晶片無法由台積電代工生產，Mate40搭載高端麒麟晶片成為華為手機最後一顆子彈。華為消費者業務CEO余承東在Mate 40全球線上發表會上，坦承華為現在處於非常艱難的時刻，並指美國禁令極不公正。

美國對華為升級版禁令9月15日生效，任何企業採用美國技術生產半導體產品給華為，必須先取得美國政府出口許可。在禁令下，華為的麒麟系列晶片9月15日之後就無法製造，台積電也在9月14日之前將相關晶片全數出貨給華為，Mate 40系列搭載麒麟9000晶片將是麒麟高端晶片的最後一代。

第一財經報導，余承東在Mate 40發表會上表示，華為正經歷美國政府的第三輪禁令，稱這一禁令極不公正，導致華為處境艱難。他說，不管處境多麼艱難，華為承諾持續展開技術創新，將最佳的技術和創新帶給消費者。

余承東指出，麒麟9000的 AI性能是同類產品的 2.4 倍，整合華為最先進的ISP 技術，採用最先進的5奈米製程，達到150億以上的電晶體，功耗大幅降低。

麒麟9000採用1+3+4結構的8核CPU，最高主頻3.13的A77，24核Mali-G78，雙大核+ 微核NPU架構，GPU參數突出，GeekBench跑分能達到6430分，華為表示，性能比驍龍865GPU強了52%，驍龍875需要很大的提升才能維持自己過往的圖形性能優勢。

但因台積電無法繼續生產麒麟9000系列，未來只能靠庫存來因應，外界猜測不足以支撐整個 Mate40 的出貨週期。

華為輪值董事長郭平曾表示，美國第三輪升級制裁，對華為生產營運帶來很大困難，9 月中才將儲備的東西搶著入庫；手機晶片華為每年要消耗幾億個手機晶片，手機的備貨還在積極尋找辦法，美國製造商也在努力向美國政府申請許可。

（中時新聞網 吳美觀）