瑞銀：中國GDP明年可能回升至7%以上

一份投資研究報告預測，中國明年經濟成長很可能回升至7%以上，此後將進入中速增長（5%至5.5%）時期。但報告也指出，中美關係緊張將是中國外部所面對的重大風險。

瑞銀財富管理投資（UBS）總監辦公室向中央社提供的投資研究報告指出，中共19屆五中全會將於下週召開，期間將會討論「十四五規畫」（2021至2025年，第14個五年規畫）。

報告稱，由於中國已基本實現到2021年全面建成小康社會的第一個百年奮鬥目標，「十四五規畫」需要為第二個百年奮鬥目標謀畫。

第二個百年奮鬥目標是到2049年將中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

報告預期，未來幾年，中國可能經歷一些重大的國內結構性變革及外部不利復甦因素。

報告指出，站在歷史發展的關鍵點上，中國政策制定者需要在「十四五」規畫中考慮以下重要事項：

一、 由於低基期效應，2021年中國經濟成長很可能回升至7%以上，此後將進入中速增長（5.0%–5.5%）時期。此外，相信中國將繼續朝著消費導向、更高附加值、「綠色」發展及可持續增長的方向進行經濟再平衡。

二、預計中國的人均GDP到2025年將從目前的1萬500美元增加到1.5萬美元左右。

三、中國的工作年齡（16－59歲）人口於2011年已達到頂峰，而據聯合國推測其總人口也將在2030年達到峰值。人口紅利下降意味著公共支出增加，因此新的增長驅動因素（例如勞動力質量、科技創新等）及提高在全球價值鏈上的地位至關重要。

但報告也指出，從外部因素看，中美緊張局勢依然是一個重大風險。與5年前相比，目前中國面臨更加錯綜複雜的國際環境，中美爭端仍揮之不去。

報告認為，中美緊張關係若長期持續，可能導致中國面臨來自美國盟友的多方面施壓；中美雙方爭議不僅限於貿易、科技、市場開放以及智慧財產權保護，還涉及價值觀、遊戲規則、國家治理及地緣政治分歧等。

報告表示，供應鏈多元化很可能加快速度，這使得中國改革開放的戰略規畫較之以往更加重要。