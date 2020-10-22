華為5G基地台吞續命丹 傳「它」挹注能量

美中科技大戰延燒，在美國祭出華為禁令後，美媒指出，華為從去年底就開始大幅囤積用於5G基地台的無線射頻晶片，而消息人士表示，去年底開始，台灣晶圓代工龍頭台積電就擴大生產華為7奈米的5G基地台「天罡」通訊晶片。

該通訊晶片趕在今年九月於美國出口管制升級措施生效前，共出貨200多萬顆，讓華為到明年都能持續供貨給大陸的5G營運商。對此，華為與台積電的代表都不願評論。

根據美國財經媒體報導，消息人士透露，就算華為為大陸客戶囤積足夠的晶片，它仍可能必須犧牲如電力功效等的性能表現，主因為缺乏第二層元件，或轉而尋求大陸當地技術較不精進的業者供貨所致。而華為在獲取重要供貨方面的突破，凸顯了美國自2018年以來制裁華為成敗參半。

報導指出，華為的子公司海思半導體自行設計的天罡晶片，對華為5G事業能否繼續維持至關重要，在美國防堵華為禁令漏洞前幾個月，華為靠台積電累積不少庫存量，現在得以繼續供貨給大陸國內電信商中國移動、中國電信及中國聯通。

華為已告知大陸無線網路營運商，即便遭到美國制裁，華為零件庫存量便可以支持到2021年及以後的基地台興建，該公司至少從去年底就已開始交付未使用美國技術的5G基地台。

目前尚不清楚華為的庫存能維持多久。輪值董事長郭平九月曾表示，公司通信設備事業有「充足的」庫存，同時正在為智慧手機晶片供尋找解決方案。

報導並強調，在歐美各國的封殺下，華為主要營收來源由以往的海外市場轉回大陸國內市場，獲得數十億美元合約。華為2012年營收只有三分之一在大陸，去年已轉為三分之二在大陸。

（中時新聞網 葉明芳）