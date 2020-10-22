國泰航大規模裁員 學者估香港失業率突破7%

香港國泰航空公司昨天宣布裁員數千人，勢必令本地失業率惡化，有學者預期，失業率將會突破7%。

國泰航空決定在全球裁員8500人，其中駐港員工有5300人，旗下有35年歷史的港龍航空公司更即時停止營運，2500名員工在辭退之列。

大公報今天引述理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強說，本地最新失業人數達25萬9800人，失業率升至6.4%，是近16年新高。

他說，按此計算，國泰裁員5300人，將推升本地失業率至少0.1個百分點。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，如果2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續，航空業未能復甦，國泰可能會出現第二波裁員潮，屆時失業率或會突破7%。

2003年香港受嚴重急性呼吸道症候群（SARS）打擊，當年的3至5月，失業率曾達到8.3%。

另外，國泰大規模裁員將導致許多空服員失業，多名空服員接受本地媒體採訪時都表示氣憤和不安，擔心在當前經濟低迷下，短期內難以找到工作。

對於這批失業大軍的出路，有媒體分析，他們可以轉到香港主體行業比如金融、房地產和保險業。據報導，多家房地產代理商昨天就向這批失業空服員招手。

也有業界人士說，他們可以到粵港澳大灣區找尋機會。據報導，深圳東海航空董事長黃楚標旗下的大灣區航空公司正招聘人手，並已向香港民航處遞交航空營運人許可證申請。

大公報引述黃楚標說，大灣區航空現正在港招聘人手，包括機組人員、地勤、維修、財務等範疇，期望最快明年第一季至第二季啟航，但公司初步只招聘數百人。

報導表示，大灣區航空主攻東南亞及中國大陸航線。

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