馳騁全球！大陸新能源車成交量連5年稱霸

今（10/22）日大陸財經新聞重點摘要：

1.新能源車成交量大陸連5年全球稱王 累計推廣量占全球一半

大陸成為全球新能源車最發達的市場，工信部數據指出，大陸新能源車成交量連續5年位列全球首位，累計推廣量逾480萬輛，數量占全球的一半以上。

新浪財經報導，工信部22日召開記者會，發言人黃利斌表指出，大陸新能源車產業發展在成交量與推廣量上有明顯成效，下一步將繼續突破核心技術，提升產業技術能力，構建新興產業生態，完善基礎設施體系。

此外，對於其他重點產業工信部也表態相關資本規劃。工信部指出，將引導大基金、製造業轉型升級基金、中小企業基金和先進製造業投資基金等投資運作，配合產業、財稅、金融等政策，加強投貸聯動。提高製造業直接融資比重。積極推動符合條件的製造企業在創業板、科創板等上市的融資。推動製造業單項冠軍企業與科創板對接。

2.人民幣中間價升225點報6.6556 創2年多新高

中國人民銀行22日公布，人民幣兌美元中間價報6.6556，較21日中間價6.6781升值225個基點，再創2018年7月以來新高。

21日在岸人民幣官方收盤價為6.6575，夜間收盤價報6.6502。針對人民幣兌美元大幅升值背景，近日中國人民銀行行長易綱表示，人民幣兌美元近月升值反映出兩國利率差異，匯率會讓市場去決定，貨幣政策將專注大陸內需。

此外，環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新公布的2020年9月數據顯示，人民幣再期間保持全球第5大活躍貨幣的地位，市占1.97％，支付價值按8月增長12.81％。總體上所有支付貨幣增長9.40％。

3.快手傳最快11月赴港IPO 估值500億美元

大陸短影音巨頭快手頻繁傳出赴港上市資訊，最新消息顯示，快手最快可能會在11月赴港完成上市，估值500億美元，預計集資規模50億美元。

陸玖財經報導，快手最快將於11月份在香港完成IPO。此前快手上市傳聞不斷，原本有消息稱，快手最早將於2021年初在港上市，如今時間表又提前至年內。

外界預估快手集資50億美元，估值500億美元。2011年成立的快手共經歷10輪融資，背後投資人包括紅杉資本、淡馬錫、百度、騰訊等，騰訊現在是快手的大股東。

據快手2月公布的「2019快手內容報告」，日活躍用戶在2020年初時突破3億，在2019年超額完成全年營收目標。

4.陸銀保監副主席：威脅金融安全的灰犀牛得到控制

疫情衝擊大陸金融與經濟，會否對金融結構造成隱患被市場關注，大陸銀保監會副主席梁濤22日強調，威脅金融安全的灰犀牛得到控制，當前新增房地產貸款下降、銀行協助紓困有成、P2P網貸也有效壓縮控制。

新浪財經報導，梁濤22日在2020金融街論壇年會上表示，威脅金融安全的灰犀牛已經得到控制，在前3季中新增房地產貸款占全部新增貸款比重，較2019年同期下降3.7個百分點。

梁濤還指出，近3年來銀行配合地方政府化解隱性債務，期間累計增持地方政府債券人民幣（下同）11兆元，在2020年以來面對疫情衝擊也全力進行紓困措施，推動經濟恢復正常循環。

在P2P網貸方面，梁濤指出，目前大陸實際營運的P2P、網貸機構已經由高峰時期的5千家，壓降到9月底的6家，借款借貸規模及參與人數連續27個月下降。影子銀行方面風險持續控制，自2017年集中整治至今，影子銀行規模較歷史峰值壓降約20兆元，根本上維護了金融體系的穩定。