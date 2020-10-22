比開銀行還賺 「生豬養殖」年利潤破1,500億

在大陸，現在養豬堪比開銀行！從目前公布的獲利態勢看，大陸生豬養殖龍頭企業牧原股份2020年全年利潤規模有機會突破300億元（人民幣，下同），這一利潤規模已經把不少銀行金融機構遠遠甩在身後。

據《21世紀經濟報導》報導，在2019年，平安銀行的淨利潤為282億元，在股份制銀行中排名第7。由此觀之，牧原股份養豬獲利堪比開銀行，其富貴逼人之勢著實令人刮目。

牧原股份19日發布的第三季財報顯示，當期公司獲利能力達到了2019年6月豬價起漲以來的巔峰，今年7至9月短短3個月時間裡，公司淨利已達到102億元。

究其原因，無非量、價兩方面帶動，在第三季豬價反彈之下，牧原股份生豬銷量也出現明顯增長。受益極高的業務集中度，牧原股份幾乎獨占大陸生豬養殖業上市公司淨利的半壁江山。

截至10月20日，按照業績預告淨利下限計算，已進行業績披露的A股16家生豬養殖類上市公司，今年前三季合計淨利為468.7億元，而牧原股份一家便達到了209.9億元，占比高達44.8%。

與其他排名靠前的頭部豬企相比，牧原股份的利潤也拉出明顯差距。以預告淨利潤下限計，溫氏股份前三季淨利81億元、正邦科技54.17億元，新希望48億元。

牧原股份獲利暴衝，主要原因在於上述公司沒有一家業務如牧原股份般集中，溫氏股份是「豬、雞並舉」，正邦科技是飼料、養殖業務各半，新希望業務更為龐雜，飼料、禽類、生豬、食品，反觀牧原股份，上市公司97%的收入來自於生豬養殖。

牧原股份全年出欄目標為「1,750萬頭至2,000萬頭」，公司上半年單月銷量峰值為6月的152.3萬頭，進入第三季後，公司銷量穩步增長，7至9月銷量依次為181.6萬頭、163.4萬頭和165萬頭，均高於6月峰值水準。

銷售端的明顯放量，加上第三季銷售均價創本輪豬週期的高點，最終促成了牧原股份單季營收181億元、淨利102億元的一幕。若僅從經營效率來看，二級市場將其稱為「豬中茅台」毫不為過。

更為重要的是，雖然目前部分地區生豬價格已跌破每公斤30元，但是第四季行業供給端並不具備大幅改善的條件，而這將對生豬價格和牧原股份的獲利能力帶來支撐。

受益於公司今年突出的業績表現，牧原股份市值高達2,807億，而持股比例較高的公司實控人秦英林夫婦，也以2,000億元的身價入圍10月20日發佈的「胡潤百富榜」前十名。

（中時新聞網 CTWANT）

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