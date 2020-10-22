陸獨角獸殞落！市值曾達400億 今傳4萬出售

美國在今年9月掀起一波SaaS（Software as a Service）服務的獨角獸上市狂潮，也有許多陸企在今年下半年疫情稍微穩定後，選擇赴美掛牌，顯示就算新冠肺炎疫情、陸美關係緊張，也無法阻止投資市場活動，然而，大陸曾經的獨角獸表現近年卻相當悽慘，大陸二手車平台「人人車」在最風光的時候市值高達14億美元（超過400億元新台幣），如今卻傳出遭賤價出售。

據外國財經媒體報導，消息人士指出，目前該公司將以1萬港元（近4萬元新台幣），出售給大陸網路公司「58同城」，這也一再宣告這10年來大陸網路獨角獸想追尋如阿里巴巴等巨頭一再碰壁的事實。58 同城接管人人車的香港實體後，將替大陸業務帶來約400萬美元的貸款。

不過，人人車的交易案不保證一定成形，主要是該公司背後欠最大債主香港亞皆老街管理有限公司1,500萬港元的債務，雖然該案受到騰訊、滴滴出行等大股東支持，但情況仍在觀察。

除了投資熱潮降低，更重要的是大陸共享經濟泡沫破裂，在競爭激烈的情況下，就算2018年曾透過高盛牽線獲得3億美元，但在新冠肺炎疫情加速衝擊下，人人車最終躲不過悲慘命運。

（中時新聞網 呂承哲）