陸晶片業多久趕上美日歐？大老驚吐真心話

美、中科技戰角力，川普政府大刀砍向半導體產業，先後制裁華為、中芯國際等大陸科技巨頭。大陸積極透過晶片自主研發來自救，龍芯董事長胡偉武坦承，大陸在晶片方面基礎很薄弱，恐怕還需要10年才能自力更生，不被西方斷供，並強調，別再想5奈米，14奈米、28奈米就夠用，90.9%的應用都夠了，只要系統優化做得好，在市場中還是有很強的競爭力。

胡偉武接受大陸官媒《環球人物》雜誌專訪時表示，過去國家的發展項目，很多強調技術先進性，覺得「美國都幾奈米了，我們才幾奈米」，但實際上應要透過系統優化來提升性能，而非完全透過技術先進性。

他認為，不一定要用最先進的工藝，因為只有1、2間企業掌握，「一斷供你就徹底沒辦法了」。西方對大陸的限制越來越精準，就不允許大陸發展晶片產業。

他說，晶片研發就像蓋樓，「人家已蓋到三層，你說那我們一樓、二樓都不蓋，直接蓋三層吧，不可能的」，並指大陸跟國外最大差距就是基礎很薄弱，之前覺得造不如買，所以CPU不做、操作系統不做，但問題就是會被卡脖子。

至於大陸國產晶片多久才能擺脫被別人卡脖子？胡偉武認為，再3、5年可初步緩解，但要根本性解決，還需要兩個5年的努力。他解釋，國際上的集成電路產業鏈是美日歐加起來才完整，要擺脫對美日歐的依賴，會慢一些。

「技術核心要素要自己掌握，形成循環，不能依賴別人，過去的很多幻想都要拋棄。」胡偉武強調，在集成電路方面，先把短板補上，做出自己的生態體系；工業技術不要太追求5奈米、3奈米，先解決14奈米、28奈米自主化問題，形成閉環、迭代後再前進，會比原來快得多。

（中時新聞網 吳美觀）